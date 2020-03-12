TFF: Gerekli tüm önlemleri aldık… Derbi seyircili

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını spor faaliyetlerini sekteye uğrattı. Daha önce seyircisiz oynama ve maçların ertelenmesi gibi önlemler alınan dünya futbolunda bugün, birçok lig ve organizasyonun iptal edildiği duyuruldu. Çığ gibi büyüyen virüs salgını nedeniyle İspanya, NBA, FIBA, McLaren, Euroleague, Real Madrid, Juventus adeta kırmızı alarma geçti.

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, Portekiz’e rahatsız olan annesini ziyarete gitti ve İtalya’ya dönemeyeceğini açıkladı. Juventus’un savunma oyuncusu Rugani’nin corona testi virüsü pozitif çıkmasının ardından yıldız isim, daha sonra tüm takım arkadaşları gibi karantinaya alındı.

İspanya La Liga, en az iki hafta süreyle lig maçlarının oynanmayacağını açıkladı. Real Madrid Kulübü, bir basketbolcunun corona virüsü testinin pozirtif çıkmasının ardından hem futbol hem de basketbol takımını karantinaya aldı.

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NBA’de Utah Jazz forması giyen Fransız basketbolcu Rudy Gobert, corona virüsü salgını ile gazetecilerin mikrofonlarına dokunarak dalga geçerken, virüse yakalandığını öğrendi. NBA yönetimi, ligin askıya alındığını açıkladı.

Formula 1’de mücadele eden McLaren, takım çalışanlarından birinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından Avustralya Grand Prix’inden çekildi.

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FIBA, kendisine bağlı tüm basketbol organizasyonlarının durdurulduğunu duyurdu. Bu karar sonrası Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Europe Cup maçları iptal edildi.

Euroleague yönetimi, bu hafta oynanması gereken maçların askıya alındığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Haber Global’e yaptığı açıklamada “Sağlıkla ilgili gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Şu anda ülkemizde bir kişide corona virüsü görüldü. Endişe edecek bir durum yok” dedi.

Galatasaray’ın isteği üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cumartesi günü derbi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’nu dezenfekte edeceği, ayrıca stadyumun çeşitli yerlerine dezenfekte sıvısı koyulduğu öğrenildi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü önlemi hakkında “Hem Sağlık Bakanlığı’nın, hem de Futbol Federasyonu’nun corona virüsü enfeksiyonundan korunma tedbirleri konusunda yaptıkları bilgilendirmelere uyuyoruz. Bu konuda sıkı tedbirler alıyoruz. Cumartesi günü de stadımız dezenfekte edilecek. Stadyuma gelecek taraftarlarımızın tüm tedbirleri aldığımızdan emin olmasını isterim. Ayrıca stada gelen taraftarlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için bütün önlemleri alıyoruz” şeklinde konuştu.