TFF ile Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gösteri maçı düzenledi

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir gösteri müsabakası organize etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen maçta, Kadın Milli Takımı ile Turkcell Kadın Takımı karşı karşıya geldi.

Kadın futbolcuların yanı sıra, kadın gazeteci, sunucu ile oyuncuların da görev aldığı ve 10 dakika süren karşılaşmayı hakem Neslihan Muratdağı yönetti.

Ayrıca 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı oyuncuları da müsabakayı izledi.

Müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kadının hayatımızdaki yeri ve öneminin artarak devam etmesini arzuluyoruz. TFF olarak kadın futboluna önem veriyoruz. Umarım Turkcell ile 20. yılına girdiğimiz birlikteliğimiz 30'lu yıllara uzanır. Yalnız futbola değil spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Turkcell ile yapılan anlaşmadan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktararak "Turkcell'in yaptığı bu destekle hikayemiz bütün kitlelere ulaşacak. Turkcell'in çekim gücünü, kadın futbolunda da görmeye başlayacaksınız. Yapmış oldukları sponsorluk, kadın futbolunda yer alan ama milli takımda yer almayan bütün genç kızlarımıza kapı açacaktır. Kızlar, çekinmeden futbol oynayabileceklerini bilecek." şeklinde konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise TFF ile sponsorluktan öte yol arkadaşlığı yaptıklarını vurgulayarak "Kadınlarımız baş tacımız. Sadece sporda değil her alanda bizleri yücelten başarılara imza atıyorlar. Bu sponsorlukla ligin adı, Turkcell Kadınlar 1. Ligi oluyor. İnşallah bu sponsorluk güzel yollara vesile olacak. Kadınlarımız ve genç kızlarımızın, bir farkındalık içinde futbola hayatlarının içinde yer vereceklerini umuyorum." yorumunu yaptı.