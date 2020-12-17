TFF ile Vivo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Çinli telefon üreticisi "Vivo" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Vivo, anlaşmaya göre 2 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru ve 'Akıllı Telefon Ortağı' oldu.

İmza töreni Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vivo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Liu ve milli futbolcu Mert Günok törene çevrim içi katılırken, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Riva'da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Nihat Özdemir, uluslararası bir marka ile önemli bir iş birliğine imza atmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Vivo, bugün atacağımız imzayla, gurur kaynağımız A Milli Takımımızın ve federasyonumuzun ana sponsoru ve 'Akıllı telefon ortağı' olacak. Bildiğiniz gibi milli takımımızın başarıları, global şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı. Federasyonumuz bugüne kadar hep dünyanın en önemli markaları ile yola çıktı. İlk kez Çin menşeili bir iş ortağımızla çalışmanın heyecanını yaşayacağız. Son nesil teknolojinin öncüsü Vivo ile bizleri çok önemli başarılara taşıyacağına inandığımız bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vivo'nun üç ay önce aldığı Türkiye pazarına açılma kararının kendilerini çok önemli hedefler için buluşturduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Güçlü bir markanın ülkemize verdiği değer ve milli takımımıza desteğinden dolayı çok mutluyuz. Türk futboluna ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyor, sponsor ailemize 'Hoş geldiniz' diyorum. Yaptığımız bu güç birliği, Dünya Kupası elemeleri ve EURO 2020 finalleri öncesinde millilerimize ekstra motivasyon kaynağı olacak. İş ortaklığımız iki yılla başlıyor ancak bu birlikteliğin daha uzun dönemler devam edeceğini umuyorum. Bütün dünya gibi ülkemiz de salgın sürecinin olumsuz etkilerini yaşıyor. Ancak biz Futbol Federasyonu olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çaba gösteriyoruz. Pandemiye rağmen A Milli Takımımızın EURO 2020 finallerine katılmasıyla birlikte sponsor gelirlerimizi yüzde 42 oranında artırdık. Bu süreçteki beşinci sponsorumuz Vivo oldu. Şenol Güneş hocamızın önderliğinde yazacağımız yeni başarı hikayeleriyle hem büyük gurur yaşıyor hem de Türk futbolunun önünü açacak yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Yetenekli ve ortaya karakter koyan bir takımımız var. 'Bizim Çocuklar'a çok güveniyoruz."

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası eleme grubundaki rakipleriyle ilgili de konuşan TFF Başkanı, "Önümüzdeki mart ayı ile birlikte 2022 Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başlayacağız. Elemelerde, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleştik. Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz olarak Hollanda ve Norveç'i görüyoruz. Elemelere bu iki takımla art arda oynayacağımız maçlarla başlayacağız. İki ülkeyi daha önceki senelerde yendik, yine yeneceğimize inanıyorum. Diğer rakiplerimizi de asla hafife almayacağız ve bu zorlu gruptan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Finallerin ilk defa Orta Doğu'da yapılacak olması, kupanın dost ülke ve stratejik ortağımız Katar'da düzenlenmesi, bizler için ayrı bir önem taşıyor." diyen Özdemir, "İnşallah 2018 Dünya Kupası'nın sponsorlarından, 2022 Dünya Kupası'nın da destekçisi olan yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte Katar'da yerimizi alacağız. Tüm motivasyonumuz, tüm çalışmalarımız, 2021 ve 2022 yılında Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılarıyla konuşulması içindir. Birlik ve beraberlik içerisinde, halkımızın desteği ve sponsorlarımızın itici gücüyle bu hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, konuşmasını "Son olarak da Kovid-19 tedavim sürecinde, beni yalnız bırakmayan, arayan, soran, mesaj atan ve mesaj yayımlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadelede tüm ülkemize başarı diliyorum. Bu anlaşmayı sağlayan başta yönetim kurulu üyem, kardeşim Alkın Kalkavan ve tüm ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum." sözleriyle tamamladı.

– Şenol Güneş: "Bu anlaşma kötü dönemde iyiye gittiğimizin işaretidir"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarının altını çizerek, "Yepyeni bir güne başlıyoruz. Güneş doğudan doğar orada erken doğudu için yeni yeni ışıklarını buraya alıyoruz. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ülke olarak önemli bir yerde bulunuyoruz. EURO 2020 için yeni bir heyecan duyuyoruz. 2021 haziran ayında yapacağımız turnuvaya yeni bir sponsorla başlamak durumundayız. Büyük bir marka ile daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Vivo'nun Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın sponsoru olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vivo'nun büyük bir Çin markası olduğunu aktaran ve milli takımın 2002'deki dünya üçüncülüğünde Çin maçının önemini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"2002 yılında Çin'le yaptığımız maç sonrası gruplardan çıkmış, yepyeni bir ufuk açılmış ve dünya üçüncüsü olmuştuk. Dünya Kupası elemelerine başlarken, Avrupa Şampiyonası öncesi bize olan desteğine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin futbol alanındaki başarısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göruyoruz. Burada başkanımız ve Alkın Bey'e teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarımızın da bunda çok büyük katkısı var. Uluslararası sponsorları ülkemize sponsor olarak katma imkanımız oldu. Bunu döviz olarak alma şansımız var. Beş ana sponsoru katmış olduk 2020 yılında, iki de mevcut sponsorumuz var. Bu anlaşma kötü dönemde iyiye gittiğimizin işaretidir. Kimse durup dururken bir takıma böyle destek olmaz. İnşallah bu birlikteliğimiz daha güzel günleri getirir. Hem Dünya Kupası elemelerinde hem de Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oluruz."

Milli futbolcu Mert Günok ise "EURO 2020 ve Dünya Kupası öncesinde gösterdikleri destek bize ayrı güç verecek. Dünyanın zor günlerden geçtiği günlerde milli takıma verdikleri destek çok değerli. Vivo ile birlikte umarım başarılı turnuvalar geçiririz." şeklinde konuştu.

– Andrew Liu: "Önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye'nin ana sponsoru olmak bizi heyecanlandırıyor"

Vivo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Liu, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı.

Vivo'nun 1985 yılında 'Daha yerel, daha global' felsefesiyle kurulduğunu, şu an 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve sektörün ilk 5 markasından biri olarak 370 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten Liu, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanında markamızı tanıttık. Kendimizi Türk halkına tanıtırken, Türkiye'nin sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olurken, bizi harekete geçiren yine Türkiye'ye bağlılık ve yerelleştirme yaklaşımımızdır. Bu güzel ülkeye ve insanlarına Ağustos 2020'de markamızı sunmanın gururunu yaşadık. Bugün adanmışlığımıza yönelik somut adımımızı atıyoruz. Türkiye kadar benzersiz ve canlı bir pazarın dinamiklerini anlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün çok özel bir gün. Vivo, TFF, Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı ve Türk sporu için çok önemli bir gün. TFF ile önümüzdeki 2 yıl boyuncu bizi ana sponsor ve tek resmi akıllı telefon ortağı, daha da önemlisi A Milli Takım'ın güvenilir ortağı yapacak bir anlaşma imzalıyoruz.

Önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye'nin ana sponsoru olmak bizi heyecanlandırıyor. 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2022'nin resmi sponsoruyuz. Geçen ay da EURO 2020'ye sponsorluğumuzu duyurmuştuk. A Milli Takım'ın asla pes etmediğini ve her zaman dev oynadığını biliyoruz. Özveri, cesaret ve başarıya olan inancıyla milyonlara ilham veriyor. Bu sponsorluk ile bu muhteşem ülkede ağırlanmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu seferki iş birliğimizden Türk halkının bizleri daha iyi tanımasını diliyoruz. TFF'de bunu mümkün kılan Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna, Vivo'daki meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Haydi dev oynayalım."

– Alkın Kalkavan: "Yeni sponsorlarımızın da olacağını şimdiden söyleyebilirim"

Göreve geldiklerinden bu yana sektörlerin en iyi ve yenilikçi markalarıyla iş birlikleri yaptıklarını vurgulayan Alkın Kalkavan, "Pazarlama stretijimizin gereği anlaşmaları iki tarafın da kazanacağı ticari bir ortaklık olarak görüyoruz. Kimsenin tahmin edemediği zorluklarla mücadele ettiğimiz 2020 yılını böylesine önemli bir anlaşma ile kapatıyoruz. Yeni sponsorumuz Vivo, akıllı telefon teknoloji sektörünün en önemli temsilcilerinden biri. Ülkemize çok yeni giriş yapan Vivo markası ile iş birliğinden mutluluk duyuyoruz, futbolumuza uluslararası bir marka daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Vivo'nun vereceği destekler bizleri daha güçlü kılacak. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımın genç ve heyecan verici yapısının kendilerini de teşvik ettiğini dile getiren Kalkavan, "Pandemi başladığından bu yana Vivo anlaşmasıyla beraber 5 yeni marka ile sponsor iş birliği yaptık. Anlaşması biten 2 ortağımızla da anlaşmamızı yeniledik. UEFA'nın raporlarına göre bu dönemde sponsorluklarımızı korumakla kalmayıp, 5 yeni marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da sizlerle paylaşmak isterim. Bu gururu yaşatan ortaklarımıza teşekkür ederiz. TFF olarak değişen pazarlama dünyasına uyum sağlayan yenilikleri de hızlıca hayatımıza geçirdik. Türkiye'nin en önemli dijital ajanslarından biriyle ortaklık yaptık. Önümüzdeki dönemde başlattığımız dijital dönüşüme devam ediyor olacağız. Sponsorlarımızın yatırımlarını dijital ortamda geri alabildikleri sonuçları, kendileri ile her an paylaşabilir durumdayız. İş ortaklarımızdan ve UEFA'dan aldığımız geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Vivo'ya bir kez daha aramıza hoş geldin der iş birliğinin iki markaya da hayırlı olmasını dilerim. EURO 2020'ye gidiyor olmamız elimizi güçlendirdi. İnşallah Dünya Kupası'nda da bu başarıyı yakalarsak milli takımlarımız için bazı sektörlerle görüşmelerimiz var. Oradan gelecek anlaşmalarla yeni sponsorlarımızın da olacağını şimdiden söyleyebilirim. " değerlendirmesinde bulundu.