TFF ile yayıncı kuruluş arasında 150 milyonluk pazarlık

KULÜPLER Birliği Vakfı, TFF ve beİN Sports arasındaki yayın krizinde son dönemece girildi. KBV’nin dünkü toplantısına katılan 21 kulübün temsilcisi, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ilettiği yayıncı kuruluşun son önerisini masaya yatırdı. Senelik 3 milyar TL (yaklaşık 380 milyon dolar) isteyen kulüplere Katar sermayeli yayıncı, 2.7 milyar TL önerdi. Pazarlıklarla bu rakam 2 milyar 850 milyon TL’ye çıktı.

Kulüpler 3 milyarda diretince Özdemir, Spor Toto’nun ödeyeceği 300 milyon TL’lik ‘pandemi desteği’nin aradaki farka mahsup sayılması teklifini getirdi. Spor Toto, sezon başında kulüplere yardım edileceği sözünü vermişti. Bazı kulüpler bu öneriye sıcak baktı. KBV’deki genel kanı ise 300 milyonluk desteğin yayıncı kuruluşu ilgilendirmediği ve 3 milyarda ısrar edilmesi yönünde… TFF, beİN Sports ile yeniden görüşecek.



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ÖZDEMİR: YOLA DEVAM EDECEĞİZ

TOPLANTIYA Mehmet Sepil’in vekaleten başkanlık yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Bu toplantıda mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Nihat Bey’e ilettik. Sayın başkanımız beIN Sports yetkilileri ile görüşme yapacak” dedi. Nihat Özdemir ise “beIN Sports’la 14’e yakın toplantı düzenledik. KBV bize gelebilecekleri rakamı ifade ettiler. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp beraber yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: MUTABIK OLDUĞUMUZ KARARI ALDIK

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasından dolayı katılamadığı toplantıya kıdemli başkan olarak kendisinin başkanlık ettiğini belirten Göksel Gümüşdağ, “TFF Başkanımız ve heyeti beraber toplantıya katıldı. Çok faydalı bir toplantı oldu. Gündem maddesi Bein Sports ilgili görüşmeler oldu. Bizim en son yaptığımız toplantıdan sonraki bu toplantıda yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz kararı aldık. Nihat beye ilettik. Konu üzerine başkanımız Bein Sports ile görüşme yapacak. En yakın zaman sonuca gideceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.