TFF resmen açıkladı! Ali Palabıyık sezon sonuna kadar maç verilmeyecek

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Altınordu 3-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle Play-Off yarışındaki Bandırmaspor’la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Altınordu 34 puana, Bandırmaspor 51 puana ulaşırken hakem kararları maçın önüne geçti

ALİ PALABIYIK 3 AY SONRA DÖNDÜ

2 Ocak 2023 tarihinde oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık, 3 aylık aranın ardından bir müsabakaya hakem olarak atanırken verdiği kararlarla eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN PENALTI POZİSYONU

İzmir ekibinin 2. golünü bulduğu penaltı pozisyonu futbol kamuoyunu oldukça meşgul etti. Karşılaşma, 3-1 Bandırmaspor’un üstünlüğü ile devam ederken Şeref Özcan’ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen Palabıyık, kararından dönmedi.

BANDIRMASPOR’UN PAYLAŞIMI: BİZ DE ANLAMIYORUZ

Bandırma ekibi, “Biz de anlamıyoruz” başlığıyla paylaşım yaptı. Erzurumspor ise; “Yayıncı kuruluşun telif hakkı sebebiyle Ali Palabıyık’ın verdiği penaltıyı bu şekilde verebiliyoruz” dedi.

TFF AÇIKLADI! SEZON SONUNA KADAR MAÇ VERİLMEYECEK

TFF’den yapılan açıklamada, “Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu – Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA DA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken maçın hakemi yine Ali Palabıyık’tı. Hakem kararları maça damga vurmuş ve maç sonrası özellikle Fenerbahçe cephesinden oldukça sert açıklamalar gelmişti.

JORGE JESUS’A KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Fenerbahçe, Miha Zajc’ın yerde kaldığı pozisyonun ardından frikik bekledi. Ali Palabıyık’ın devam kararı sonrası yedek kulübesi ayağa kalktı. Son düdüğün ardından Jesus koşarak sahaya girdi ve Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. Hakem, Jesus’a kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA DA UZUN SÜRE DİNLENDİRİLDİ

Ali Palabıyık, sezonun ilk yarısında Galatasaray-Alanyaspor mücadelesini yönetmişti. O karşılaşmada da tartışmalı kararlara imza atan Palabıyık’a uzun bir süre maç alamamıştı.

DENİZ ÇOBAN’DAN SERT ELEŞTİRİ

Hakem yorumcumuz Deniz Çoban da konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken, verilen kararın yanlış olduğuna değindi.

İşte Deniz Çoban’ın o yorumları:

Maçta yaşanan pozisyonda “Soukou’nun Şeref’e bir müdahalesi var mı, penaltıyı gerektirir m?” diye tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. İki oyuncunun mücadelesinde, futbolun doğasında olan ve ihlali gerektirmeyen küçük bir diz teması var. Ama bu temas penaltıyı gerektirecek bir temas değil.

Ali Palabıyık’ın VAR müdahalesiyle bu hatalı kararından dönme fırsatı varken, VAR fırsatını elinin tersiyle itmesi anlaşılmadı.

Eski bir hakem olarak düşündüm de… Bu karar Ali Palabıyık’ın son iki sezonda yaşadığı travmaların sonucu verilmiş olabilir!

Ali Palabıyık’ın en son yönettiği maç 2 Şubat 2023 tarihinde Adana Demirspor-Fenerbahçe maçıydı. O maçta Palabıyık, başarısız performansıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde kalmıştı.

3 AY GÖREV VERİLMEMİŞTİ

Dün yönettiği Altınordu-Bandırmaspor maçına kadar geçen üç aylık sürede kendisine hakem olarak görev verilmemişti.

Daha büyük hatlara imza atan, daha anlaşılmaz kararlar veren hakemler kısa sürede sahalara dönerken, Palabıyık sezonun en uzun süren cezasını almış ve yalnız bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon yönettiği Rizespor-Galatasaray maçı, takip eden süreçte yaşadığı 8 Mart hadisesinin üzerine bir de bu uzun süreli cezalandırmayla karşı karşıya kalmıştı. Palabıyık’ın hem FIFA kokardı tehlikeye girmiş hem de hakemlik kariyeri bitme noktasına gelmişti.

Eski bir hakem olarak, Palabıyık’ın hangi duygular içinde dünkü maça çıktığını anlayabiliyorum. “Hata yapmamalıyım” kaygısı taşıyordu. Başarılı bir maç yönetip, ligin kalan haftalarında tekrar Süper Lig’e dönüp, maçsız kaldığı haftaları telafi etmek istiyordu.

Verdiği bu hatalı kararı VAR ile değiştirerek hatasını kabul etmesi, notunun düşeceği ve en az iki hafta daha görev alamayacağı anlamına geliyordu.

ZİHİN KARMAŞASI

Palabıyık’ın bu zihin karmaşasında kenara geldiği muhakkak. VAR davetini aldığında “Eyvah! Hata yaptım!” diye mutlaka aklından geçirmiştir. Kenara geldiğinde de bu karmaşık duygularının bilincinin önüne geçtiğini ve bu kararı bilinciyle değil, duygularıyla verdiğini düşünüyorum.

Yukarıda bahsettiğim Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak Koray Gençerler, AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapmıştı.

KADERLERİNE TERK EDİLDİLER

O tarihten bu güne Koray Gençerler’e de Süper Lig maçlarında görev verilmedi. Öğretmenoğlu ise 3 ayda 1 kez Süper Lig’de görev alabildi. Yani o maçın hakem ve VAR ekibi bu sezonun en ağır cezalandırılan isimleri oldular ve kaderlerine terk edildiler.

Bu senaryoda, tam 3 ay sonra sahalara dönen ve karmaşık duygularla sahaya çıkan Palabıyık’ın maçına, en büyük travmayı birlikte yaşadığı Mustafa Öğretmenoğlu’nu VAR olarak atamak ve o travmatik günü hatırlaması sağlamak da talihsiz bir tesadüf olmuş.