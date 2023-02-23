TFF resmen açıkladı! Saygı duruşu, siyah kol bandı…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık yıkıcı depremler nedeniyle Türkiye yasa boğulmuştu. Tüm spor faaliyetleri ertelenirken dünyadan da destek ve yardım mesajları gelmişti.

Cumartesi ve pazar maçlar var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 24. hafta maçlarını 3-4 Mart tarihine ertelemişti. 23. haftada oynanmayan Fenerbahçe-Konyaspor ve Giresunspor-Kayserispor karşılaşmalarının da 25 Şubat’ta oynanacağı açıklanmıştı. TFF, Taksim saldırısı nedeniyle daha önce oynanmayan ve 14 Şubat’a ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin de 26 Şubat’a alındığını duyurmuştu.

Siyah kurdele…

TFF’den bugün bir açıklama daha geldi. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir” ifadeleri kullanıldı.