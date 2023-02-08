TFF resmen açıkladı! Transfer tescil dönemi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sona erecek olan ikinci transfer ve tescil döneminin 10 gün daha uzatılması konusunda FIFA’dan sözlü onay alındığını ve yazılı onay sürecinin beklendiğini açıklamıştı.

İşte TFF’den bu açıklama yapılmıştı:

FIFA’nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 – 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA’ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Şimdi ise TFF transfer süresinin resmi olarak on gün süreyle uzatıldığını duyardı.

TFF’den yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA’ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibariyle onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.