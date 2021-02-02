TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman'a 4'er maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz ile Murat Yaman'ın cezaları belli oldu.

PFDK, Korkmaz ile Yaman'a 4'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.