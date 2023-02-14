TFF yönetimi planını yaptı! İşte liglerin başlama tarihi ve fikstür…

10 farklı ilde toplam 13 milyon kişilik bir coğrafyayı etkileyen asrın felaketi, Türkiye Futbol Federasyonu’nda kriz masası kurulmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüp temsilcileriyle biraraya gelip, görüş ve önerileri dinleyen TFF yönetimi önemli kararlar almaya devam ediyor. Süper Lig’den Hatay ve Gaziantep’in yanı sıra alt liglerdeki bazı takımların çekilme taleplerini onaylayan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, sezonun geri kalan kısmını organize etmeye başladı.

4 BÜYÜKLER SEFERBER OLDU

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor… Türk sporunun devleri, diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

ORTAK FORMA PLANI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

İLK TARİH 28 ŞUBAT SALI

Maç planlama departmanının hazırladığı programları inceleyen TFF yönetimi, ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldı. Bu tarihte, 6 Şubat’ta ertelenen Fenerbahçe – Konyaspor, Ümraniyespor – Adana Demirspor ve Giresunspor – Kayserispor maçlarının oynatılması planlanıyor. Bugün oynanması gereken ancak ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor.

OHAL BÖLGESİ KRİTİK

TFF yönetimi Süper Lig’in 24. haftasını da planlamış durumda. 3-4-5-6 Mart periyodunda oynatılması planlanan maçlar için henüz resmi duyuru yapılmadı. Yaşanan büyük afet nedeniyle başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm resmi kurumlarla da iletişim sürüyor. Deprem coğrafyasındaki 10 ilde OHAL ilan edilmiş olması, güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri nedeniyle birçok kuruma yük bindirmiş durumda.

TFF’NİN HASSASİYETİ

TFF yönetimi, Süper Lig ve alt liglerdeki maçları oynatırken, ilgili kurumlara ekstra mesai yaratmamak adına hassasiyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor.