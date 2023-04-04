TFF’den açıklama Karar değişmeyecek! Beşiktaş’tan jet yanıt

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor derinden etkilenmiş ve ligden çekilme kararı almışlardı. Bunun üzerine TFF’nin konuyla ilgili alacağı karar büyük merak konusu olmuştu.

Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF yetkilileri ligin ilk yarısında oynanan maçların tescil edilmesine ve ligin 2. yarısında oynanacak maçların da hükmen galibiyet olarak sayılması kararı alındı.

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

Dün gerçekleştirilen basın toplantısında da kararından geri dönüş olmayacağını açıklayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları geniş yankı uyandırmıştı.

‘ORTAMI GERGİNLEŞTİRMEDEN DEVAM EDELİM’

Büyükekşi açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

“Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Olmayacak şeyler ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim.”

‘BU LİGİ HANGİ VİCDANLA TEMSİL EDECEKSİNİZ?’

Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları sonrasında sert bir mesaj yayınladı. Siyah-Beyazlılar’ın resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden gelmeye devam etmektedir. Açıklamalarını en hafif tabirle nezaketsizlik olarak gördüğümüz Büyükekşi´yi büyük bir sabırsızlıkla adalet bekleyen vicdanlı futbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz. Büyükekşi´nin söz konusu açıklamalarını esefle kınıyoruz ve bu ifadelerin bizi haklı mücadelemizden asla geri döndürmeyeceğini ifade ediyoruz. Çekimser oyları, uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermiş gibi lanse etmek TFF Başkanı Büyükekşi´nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?” denildi.

TFF RESMİ SİTEDEN DUYURDU

Bunun üzerine Siyah Beyazlı ekip kararın haksız olduğunu belirterek itiraz etmişti. TFF’den bir açıklama daha geldi ve kararın değişmeyeceği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu’na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF’nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız.

BEŞİKTAŞ’TAN YANIT

TFF’nin duyurusunun ardından Beşiktaş’tan da açıklama geldi ve “Ayrıcalık değil, ADALET istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.