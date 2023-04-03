TFF’den kulüp akademileri için yeni proje

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Akademileri Projesi kapsamında Belçika merkezli yetenek geliştirme ve oyuncu potansiyeli optimize etme üzerine uzmanlaşmış Double Pass firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı.

TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlardan Sorumlusu Hamit Altıntop, Double Pass Genel Müdürü Koen Put, Double Pass Futbol Direktörü Hans Vander Elst, ve Süper Lig ekiplerinin altyapı antrenörleri yer aldı.

Altyapı projelerinin Türk futbolu için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyi, sizlerle daha önce paylaşmıştık. Kalıcı bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir futbol ekosistemi oluşturmak zorundayız. Kulüplerin de bunu içselleştirip, altyapı yatırımları yapması gerekiyor. Kulüpler ekonomik olarak zor durumda. Borçlar 25 milyarı geçiyor. Faizlerle birlikte bu rakam 2 katına çıkıyor. İşte bu yüzden bu proje kritik bir öneme sahip. Bu proje tüm ihtiyaçları karşılıyor. Şunu çok iyi biliyoruz; büyük paralar harcayarak yapılan transferler uzun vadede kazanım sağlamıyor. Geçici ve kısıtlı başarılar getiriyor. Bunun yerine kulüplerin altyapıya kaynak ayırması ve geliştirmesi gerekiyor. Sürdürülebilirliği ancak bu şekilde yapabiliriz. Akademilerden yetişen futbolcuların önce A takıma yükselmeleri, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını hedefliyoruz. Akademilerin yılda en az 2 futbolcuyu, A takıma vermesini bekliyoruz. Milli takımın başarısını da bu projenin yürüyüşüne bağlıyoruz. Futbol akademileri projemiz kapsamın da yurt içi ve yurt dışında birçok ziyaret gerçekleştirdik. Tesisleri inceledik ve görüş alışverişinde bulunduk. Yurt dışında da Hollanda ve Belçika’da birçok kulübe ziyaret gerçekleştirdik. Depremden dolayı bunlara ara vermiştik. Ziyaretlerin amacı akademi modelini geliştirmekti. Hangi ülkeden, hangi takımdan neyi alabiliriz, kalıcı başarı için projelere neler katmalıyız diye bunları yaptık. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. FIFA’nın güvenilir danışmanı olarak 6 kıtada 30 federasyona ve bin 500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için de kullanacaklar. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan antrenörler, kulüplerinde uzman antrenör olarak görevlendirilecek. Kulüplerde futbol akademileri kurulacak. 6 ay boyunca antrenörlerin ücreti TFF tarafından karşılanacak. Antrenörleri TFF denetleyecek” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG KULÜPLERİNE AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ”

Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirdiklerini belirten Büyükekşi, bir sonraki sezon 1’inci Lig kulüplerine de aynı zorunluluğu getireceklerini ifade etti. Büyükekşi, “Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine, 2024-25 sezonunda ise 1’inci Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bunu da bugün kulüplerimize bildireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili kanunu değiştirerek stopaj iadelerini 5 gün içinde iade etmesi meclisten geçti. Bunların da altyapı ve amatörler için kullanma zorunluluğu getirdi. Bu sayede kulüpler ilave yükümlülüğe girmeden altyapılarına harcama yapabilecekler. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine destek veren Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAMİT ALTINTOP: İLK ADIM ANTRENÖRLERİN YAŞ KATEGORİLERİNE GÖRE UZMANLAŞMASI

Profesyonel futbolculuğun, çocukluktan başlatılması gerektiğine dikkat çeken TFF Milli Takımlar Sorumlusu Üyesi Hamit Altıntop, “Başarıları kalıcı ve sürdürebilir hale getirmek için önemli bir adım atıyoruz. Sabır, azim ve süreklilik gerektiren işimizi hakkıyla yapabilmek için birlikte emek veriyoruz. Profesyonel futbolculuğun çocukluktan başlatılması gerektiğini biliyoruz. Gelişim uzmanlık gerektiren bir iş. Futbolcunun gelişmesi, teknik, taktik becerilerinin arttırılması için yaşına özel çalışmalar gerekiyor. Bunun ilk adımı antrenörlerin yaş kategorilerine göre uzmanlaşması. Çocukların önce iyi birer insan sonra iyi birer sporcu olması, milli takıma ve kulüplerine katkı sağlamalarını diliyorum. Başarılı olacakların gönülden inanıyoruz. Bu çalışma, günün sonunda başarıyı getirecektir” dedi.

VANDER ELST: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Güçlü bir sistem oluşturacaklarını ifade eden Double Pass Futbol Direktörü Hans Vander Elst ise “Şirket olarak burada olmaktan onur duyuyoruz. Bir süredir yeni projemizi ve Türkiye’de yetenek geliştirmeyi konuşuyoruz. Her gün genç futbolcularla çalışmak zorundayız. Tüm antrenörleri bir araya getireceğiz. Çok güçlü bir sistem oluşturacağız. Tam olarak bunun için buradayız. Çok çalışacağımızın ve başarılı olacağımızın sözünü veriyorum. Daha fazla eğitilmiş oyuncu göreceksiniz. Daha genç takımlar olacak. Genç oyuncular daha fazla süre alacak. Yetenek geliştireceğiz. Bu 4 yıllık projede başarılı olacağız. Bu proje Türk futbolunun geleceği için çok önemli” şeklinde konuştu.