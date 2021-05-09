TFF'den Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adana Demirspor için "TFF 1. Lig'de bugün oynanan müsabakalar sonucunda şampiyon olan Adana Demirspor, Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı. Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’u tebrik ederiz." denildi.

GZT Giresunspor için ise şu ifadelere yer verildi:

"TFF 1. Lig’de bugün oynanan müsabakalar sonucunda GZT Giresunspor, Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı. Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor’u tebrik ederiz."

TFF'nin yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da içlerinde olduğu birçok Süper Lig ekibi, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u yayımladıkları mesajlarla tebrik etti.