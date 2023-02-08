TFF’den talepleri belli oldu! Hatayspor ve Gaziantep FK’nın kararı…

Ülkemizde yaşanan depremler futbolu olumsuz etkilerken bu durumdan Süper Lig’de en çok zarar gören Hatayspor ve Gaziantep FK, ligin geri kalan kısmıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na taleplerde bulundu.

7-13 ŞUBAT’TAKİ MAÇLAR ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti nedeniyle futbol liglerinin takvimini revize etti. TFF, Cumhurbaşkanı’nın ‘Milli Yas’ ilan ettiğini hatırlatarak, 7-13 Şubat aralığındaki tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları iptal etti. Yeni takvimin detayları ise şu şekilde aktarıldı: 10-11-12-13 Şubat’taki Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki maçlar, 17- 18-19-20 Şubat’ta oynanacak. Sonraki haftalar buna göre planlanacak.

3 erteleme maçı 21-23 Şubat’a

23. haftada ertelenen Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçları 21-22- 23 Şubat’ta oynanacak. 1. Lig’deki Eyüpspor-Bodrumspor mücadelesi 7-8-9 Mart’ta yapılacak. Takımların 27. hafta maçları tekrar düzenlenecek. 2. Lig maçları ise 1 Mart’a sarkıtıldı. Tüm bu değişimler nedeniyle liglerde takvimler yeniden elden geçirilecek.

Tüm alkışlar Volkan Demirel’e

Depreme Hatay’da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medyadan gözyaşları içinde yaptığı yardım talebiyle bölgedeki durum açısından farkındalık yaratılmasında başrol oynamıştı. Genç teknik adam ailesiyle birlikte İstanbul’a dönmek yerine Hatay’da kaldı. Yardımları organize ederken takımı daHatayspor tesislerinde bir araya topladı. Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana’ya geçmeleri sağlandı. Bordo-Beyazlılar, Adana’dan kalkan özel uçakla ailelerine ulaşırken, Volkan Demirel yardım organizasyonuna devam etti.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

Soma’da yıllar önce yaşanan maden faciasında futbol dünyasını harekete geçirip madenci ailelerine büyük desteklerde bulunan Demirel, bu kez de deprem felaketinde gönülleri bir kez daha fethetti.

ATSU VE TANER SAVUT HALA ENKAZDA

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay’ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul’a geldi. Kafile,TFF’nin Riva Tesisleri’ne yerleştirildi. Ancak iki kişi hariç…Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan hâlâ haber alınamıyor. Önceki gün Atsu’nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu’dan da Taner Savut’tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

‘AİLESİ YIKILMIŞ DURUMDA’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christian Atsu’nun menajeri Nana Sechere, “Kulüpten Christian’ın canlı olarak çıkarıldığına dair haber geldi. Ama biz Christian’ın nerede olduğunu henüz doğrulayamadık. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu durum Atsu’nun ailesi için yıkıcı bir süreç olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TFF OLUMLU KARŞILADI

Tesisleri zarar gören kulüpler, TFF’den öncelikle sığınma talep etti. Riva’daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva’daki tesislerini hizmete açtı. Hatayspor, Riva’da konaklamaya başlarken, Gaziantep FK’nın da İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

LİGDEN ÇEKİLME İSTEKLERİ YOK

İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi. Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva’yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul’daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya’da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.

MUSTAFA ÖZAT: LİGDEN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Allah’ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz” dedi.