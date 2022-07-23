TGC’den 24 Temmuz açıklaması: Artık sansürden otosansüre geçildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, basında sansürün kaldırılışının 114. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, “24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde artık sansürden otosansüre geçildi” dedi.

Basında sansürün ilk kez kaldırılışının 114. yılı olan ’24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde açıklama yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazeteciliğin gündeminin bu yıl da değişmediğini belirtti.

Güneş, gazetecilik yapmanın tutukluluk nedeni olarak sayıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Seçime giderken bu ülkenin hafızası olan gazetecilerin üçte biri işsiz. Çalışabilenler yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla işini yapmanın koşturması içinde. Sansür ve otosansür yaygınlaşmış durumda.

İktidar kamu yararına olmayan faaliyetlerini yurttaşların öğrenmesini engellemek için gazetecileri hedef gösteriyor. İktidar ve ortakları gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıyı teşvik ediyor. Haksız gözaltılarla ve iddianameler olmadan uzun tutukluluk süreleriyle gazetecileri baskı altında tutup gerçeği yurttaşlardan kaçıracağını düşünüyor.

38 gazeteci cezaevinde. Ama bu ülkenin onurlu gazetecileri mesleklerini evrensel gazetecilik değerleriyle yapmaya gerçeği yurttaşlara ulaştırmaya devam edecek.

Şeffaflık ve basın özgürlüğü çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Çok sesli çağdaş bir toplum olabilmenin yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasından geçiyor.

Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye’de 24 Temmuz’u bayram olarak yaşamayı diliyoruz.

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