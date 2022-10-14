TGC’den ‘Sansür Yasası’ tepkisi: Gazetecilik iktidarı övme mesleği değildir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ‘Sansür Yasası’nın TBMM’de kabul edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “İktidar ve ortaklarının tarihimize kara bir leke olarak kattıkları 40 maddelik kanunu kullanarak gerçekleri örtme çabaları sonuç vermeyecektir. Gazetecilik iktidarı övme değil, yurttaşları bilgilendirme mesleğidir” dedi.

Sözcü İstanbul

TGC, TBMM’de kabul edilen ve kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak bilinen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi ile basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında, var olan durumdan daha olumsuz değişiklikler olacağını belirtti. TGC tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNİN HABERLERİ HALKI YANILTICI OLARAK TANIMLANACAK”

* İktidarın gizlediği, değiştirdiği, sağlık meslek örgütlerinin açıkladığı Covid gibi halk sağlığını etkileyen salgın hastalıklara dair veriler, ekonomistlerin açıkladığı enflasyon oranları, maden kazaları, şirketlerin neden olabileceği çevre kirlilikleri ya da suç örgütü liderlerinin açıklamalarının haberleştirilmesi halkı yanıltıcı olarak tanımlanacaktır.

“ÇOK SAYIDA YEREL GAZETE KAPANACAK, YÜZLERCE GAZETECİ İŞSİZ KALACAK”

* Yargının bağımsızlığı, yaşadığımız ülkede ciddi bir sorundur. Gazetecilerin ve yurttaşların adil yargılanma hakkı sürekli engellenmektedir. Bu yasa Meclis’ten geçmeden Dezenformasyonla Mücadele Birimi kurulmuştur. İktidarın çalışmalarını desteklemeyen her haber bu birim tarafından halkı yanıltıcı olarak tanımlanacaktır. Mahkemeler tarafından hem gazetecilere hem de haberi paylaşan yurttaşlara üç yıla kadar hapis cezası verilmesi kolaylaştırılmış olacaktır.

* Basın Kartları Komisyonu’nun üye sayısı iktidarın istemediği gazetecilere basın kartı verilmeyecek şekilde planlanmış, üye sayısı dokuzdan 19’a çıkarılmış, meslek örgütlerinin sayısı sınırlandırılmıştır. Yasanın yürürlüğe girmesiyle var olan resmi ilan havuzundan internet sitelerine de dağıtım yapılacaktır. Bu da çok sayıda yerel gazetenin kapanması ve yüzlerce gazetecinin işsiz kalmasıyla sonuçlanacaktır.

“GAZETECİLİK İKTİDARI ÖVME DEĞİL, YURTTAŞLARI BİLGİLENDİRME MESLEĞİDİR”

* İktidar ve ortaklarının tarihimize kara bir leke olarak kattıkları 40 maddelik kanunu kullanarak gerçekleri örtme, gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın habere erişmesini engelleme çabaları sonuç vermeyecektir. Gazetecilik iktidarı övme değil, yurttaşları bilgilendirme mesleğidir. Biz gazeteciler olarak seçime giderken gerçeklerin örtülmesi için iktidarın attığı ve atacağı tüm adımlara rağmen yurttaşların habere erişimini sağlamak için mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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