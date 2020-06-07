TGDF'den Dünya Gıda Güvenliği Günü açıklaması:

İSTANBUL (AA) – Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) yapılan açıklamada, "Yaşamakta olduğumuz günler, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle değişen hayatımızda güvenilir gıdayı tüketicilere ulaştırmak, Türk gıda sanayi olarak birinci önceliğimiz haline gelmiştir." denildi.

TGDF'den 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, gıda güvenliğinin önemine dikkati çekilerek, gıda güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlere işaret edildi.

Açıklamada, "Yaşamakta olduğumuz günler gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Kovid-19 nedeniyle değişen hayatımızda güvenilir gıdayı tüketicilere ulaştırmak, Türk gıda sanayi olarak birinci önceliğimiz haline gelmiştir. Gıda kaynaklı risklerin önlenmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini vermiş; ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen raflar ve sofralar boş kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

– "Gıda güvenliği, sadece gıda ve içecek üreticilerinin sorumluluğu değil"

Değişen iklim koşulları ve artan nüfusun doğayla daha fazla iç içe girmesi nedeniyle gelecekte benzer durumların sıklaşabileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle altyapımızı buna göre güçlendiriyor; tedarik zincirindeki aksamaların gelecekte de güvenilir gıdaya erişimi sekteye uğratmaması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Severek üstleniyor olsak da gıda güvenliğinin sadece gıda ve içecek üreticilerinin sorumluluğu olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Küresel anlamda güvenilir gıdaya erişim için öncelikle devletlerin politikalar ve teşvikler yoluyla sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerini desteklemeleri gerekmektedir. Devletler, uluslararası kabul görmüş standartları benimsemeli; gıda tedarik zincirinin başından sonuna kadar gıda ile ilgili risklerin denetçisi olmalıdır. Tarımsal üretim, yeterli gıda arzını garantilerken, çevresel etkileri de en düşük düzeyde tutmalıdır. Çiftçiler, gıdaların güvenilirliğini garanti altına almak üzere riskleri ortadan kaldırmalı; değişen koşullara uyum sağlamalıdır. Sanayi, üretim sürecinde önleyici uygulamalardan ayrılmamalı; gıdalara bağlı sağlık risklerini ortadan kaldırmalıdır. Tüketiciler, gıda güvenilirliğini her zaman ön planda tutmalı, dünyanın değişiminde bir itici güç olarak yer almalıdır."

– "Gıda güvenliği hepimizin meselesidir"

Bu bağlamda devletler, bölgesel ekonomik kurumlar, Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütler, kalkınma, ticaret, tüketici ve üretici örgütleri, akademisyenler ve enstitüler, kamu ve özel sektör girişimlerinin bir arada çalışarak yerel, bölgesel ve küresel anlamda gıda güvenliğini sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Türk gıda ve içecek sektörü olarak bu ortaklık çabalarının her zaman içinde yer almaktayız. Gıda tedarik zincirinin tüm paydaşlarıyla beraber her türlü zorluğa karşın ülkemizde ve dünyada tüketicilere güvenilir gıdayı ulaştırabilmenin gururu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Gıda güvenliğinin herkesin meselesi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yıl ikincisi kutlanan 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla gıda kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik bizimle birlikte çaba gösteren tüm paydaşlarımızı kutlamak istiyoruz." denildi.