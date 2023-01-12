The Banshees of Inisherin – Colin Farrell ve Brendan Gleeson – Efe Teksoy Yazdı

80. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİNE DAMGASINI VURAN “INISHERIN’İN ÖLÜM PERİLERİ’’

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; komedi ve dram türündeki “THE BANSHEES OF INISHERIN” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

DUYGUSAL VE TRAJİKOMİK BİR YAPIM

Prömiyerini 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren The Banshees of Inisherin, 80. Altın Küre Ödülleri’ne 8 dalda aday olarak Altın Küre tarihinin son 19 yılında en fazla dalda aday gösterilmiş filmi olarak tarihe geçti. Müzikal veya Komedi dalında En iyi Film, Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo ödülleri olmak üzere geceden 3 ödülle ayrılan tek film olarak geceye damgasını vurdu. Oscar ödüllü İrlandalı yönetmen Martin McDonagh tarafından yazılan ve yönetilen filmin başrolünü, Colin Farrell ve Brendan Gleeson paylaşıyor. 1920’lerin İrlanda İç Savaşı gölgesinde geçen film, Inisherin adlı (kurgusal) ücra bir adada iki dostun bir anda arkadaşlığını bitirmesini ve bu iki ahbap arasındaki gerilimin, tüm kasaba halkı üzerindeki derin etkisini trajikomik bir dille ele alıyor. Venedik Film Festivali’nde Martin McDonagh’a En İyi Senaryo, Colin Farrell’a ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getiren Searchlight Picturesyapımı film, prömiyerini yaptığı festivalde 15 dakika ayakta alkışlandı ve ödül sezonunun favori yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Sıra dışı ve benzersiz hikayesiyle izleyiciye güçlü bir sinematografi sunan yapım, yetenekli oyuncu kadrosuyla da, toplumsal hayata ve insan ilişkilerine dair sosyo-psikolojik sorunlara parmak basıyor. Pádraic ve Colm karakteri üzerinden duygulanımların hassas dünyasına sürüklendiğimiz bu yapımda, kırılganlığın fenomenolojisi ve psikopatolojik hayat paradigmaları ön plana çıkıyor. Novara, Maggiore Hastanesi‘nde Psikiyatri Başhekimi, Milano Üniversitesi Sinir Hastalıkları ve Zihinsel Hastalıklar Kliniği’nde öğretim üyesi olarak hizmet vermiş olan İtalyan psikiyatr Eugenio Borgna, ruhsal sorun ve hastalıklar üzerine yazdığı kitaplarıyla alanında çığır açmıştır. Şu Bizim Kırılganlığımız adlı kitabında; “Kırılganlık elbette ki kaderimizdir ancak içinde bulunduğumuz çevreyle yani başkalarıyla sıkı bir ilişki içinde doğar, gelişir ve belirir.” diyerek zayıflığın ve incinebilirliğin birbirinin yerine geçebilecek tanımlar olduğunu belirtir. Aslında hikayedeki küslüğün, karakterleri yakından tanıdıkça sebepsiz olmadığını görüyoruz. Filmin tarihsel arka planında, iç savaşın insanlar üzerindeki korkutucu ve depresif etkilerinin bir yansımasını görmekteyiz. Colm karakterinin, ömrünün kalan günlerinde stresten uzakta bir yaşam istediğini söylemesi de, film içerisindeki sebepsiz dargınlıklara ve belirsizliklere destekleyici bir açıklık getiriyor. Derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan birisi olan bireysel psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler, İnsan Tabiatını Tanıma adlı kitabıyla insanın hem ruhsal ve fiziksel varlığına hem de yaşamdaki sorunlarına ilişkin yaptığı derin saptamalarla, psikoloji alanında büyük yankı uyandırmıştır. Güvensizlik duygusunun insan bilincinde sürekli yer aldığını söyleyen Adler, bu duygunun; “İnsanın tabiata uyabilmesi için daha iyi bir yönteme ve daha ince bir tekniğe ulaşma çabasında her zaman için var olan bir uyarım rolünü oynamaktadır.” diyerek insanın içerisinde yer aldığı elverişsiz hayat şartlarının ortadan kaldırılacağı ya da en aza indirileceği durumları aramaya götürdüğünü belirtir. Tıpkı filmdeki Colm karakterinin yaptığı gibi.

FİLMİN KONUSU

1920’lerde İrlanda’da, Inisherin adlı ücra bir adada geçiyor. Colm, bir gün, durup dururken en yakın arkadaşı Pádraic’e “Artık senden hoşlanmıyorum işte” deyiveriyor ve arkadaşlıklarını sonlandırıyor. Basit görünen bu durum, endişe verici sonuçlarla kendilerini bir çıkmazda bulmalarına neden oluyor ve küçük kasabayı en derinlerine kadar sarsıyor.

Oyuncu kadrosunda; Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, Gary Lydon, Jon Kenny, Sheila Flitton, John Carty ve David Pearse yer alıyor.

KAMERA ARKASI

-“Banshee”, eski İrlandaca “peri höyüğünün kadını” veya “peri kadın” anlamına gelen “bean sí” için İngilizceleştirilmiş terimdir. O, İrlanda folklorunda bir aile üyesinin ölümünü genellikle çığlık atarak, feryat ederek, çığlık atarak veya sızlanarak müjdeleyen bir ruhtur.

– JJ Devine Halk Evi, İrlanda’nın batı kıyısındaki County Mayo’daki Achill Adası’ndaki prodüksiyon için özel olarak inşa edildi. Bir planlama izni alınmadığı için, film bittiğinde meyhanenin yıkılması gerekiyordu.

– Brendan Gleeson’ın gardırobunun çoğu, Eski Batı kahramanlarının silüeti düşünülerek tasarlandı.

INISHERIN’İN ÖLÜM PERİLERİ

Colin Farrell, çekimler sırasında hayvanlarla birkaç olay yaşadı. Minyatür eşek Jenny, onu elle beslerken onu tekmeledi. İkincisi, Brendan Gleeson’ın evcil hayvanını canlandıran köpek onu ısırdı. Üçüncüsü, Farrell’in içinde bulunduğu bir arabayı yöneten bir at, arabayı okyanusa geri döndürmeye çalıştı.

Çekimleri İrlanda’da gerçekleşen komedi ve dram türündeki The Banshees of Inisherin, sıra dışı hikayesi ve güçlü sinematografisiyle etkisinden uzun süre çıkamayacağınız bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

Kaynakça

Eugenio Borgna, Şu Bizim Kırılganlığımız, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul: 2020

Alfred Adler, İnsan Tabiatını Tanıma, çev Ayda Yörükân, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2022