The Best FIFA Futbol Ödülleri sahiplerini buldu: Lionel Messi en iyi oldu, Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti!

FIFA Başkanı Gianni Infantino açılış konuşması yaptı.
Futbol camiasının ünlü isimleri bu organizasyona akın etti. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş iyi futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı Ronaldo törende dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray’ın eski süperstarı Didier Drogba da Fransa’daki törende yerini aldı.
Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Fenerbahçe’de de izlediğimiz dünyanın en iyi sol beklerinden Roberto Carlos da törende objektiflere poz verdi.
Yine Galatasaray’da Didier Drogba’yla beraber oynamış Wesley Sneijder de organizasyona katıldı.
Aktif futbolcular da törende hazır bulundu. ‘En iyi Erkek Futbolcu’ ödülü adaylarından Lionel Messi eşi Antonella ile törene geldi.
Messi’nin hem takım arkadaşı hem de bu ödüldeki rakibi Kylian Mbappe törene tek olarak iştirak etti.
Her yıl düzenlenen FIFA En İyiler Ödül töreninde bu sene açılış, Aralık 2022’de hayata gözlerini yuman gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında yer alan Pele anılarak yapıldı. Ödül töreni öncesinde Ronaldo açılış konuşmalarından birini yaptı, ardından Pele’nin eşi Marcia Aoki konuşma yaptı.
İngiltere ve Manchester United kalecisi Mary Earps, En İyi FIFA Kadın Kaleci ödülünü Didier Drogba’nın elinden aldı.
‘En İyi FIFA Erkek Kalecisi’ ödülünü de Arjantin Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nı kazanan Aston Villa’nın file bekçisi Emiliano Martinez, efsane eldiven Julio Cesar’dan aldı.
‘En İyi FIFA Taraftar’ ödülü de Arjantin taraftarına gidiyor.
FIFA Puskas Ödülü’nü de Polonyalı ampute futbolcu Marcin Oleksy kazandı.
İngiltere’nin Hollandalı teknik direktörü Sarina Wiegman ise En İyi FIFA Kadın Teknik Direktörü ödülünün sahibi oldu.
‘En İyi FIFA Kadın Futbolcu’ ödülü Beth Mead, Alex Morgan ve Alexia Putellas arasından Putellas’a gitti.
FIFA herkesin merakla beklediği ‘Yılın 11’i’ni de açıkladı.
PSG’nin üç yıldızı Messi, Mbappe ve Hakimi yılın 11’ine girince üçü birlikte poz verdi.
2022 Dünya Kupası’nı kazanarak koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamlayan Lionel Messi ‘FIFA Yılın En iyi Futbolcusu’ ödülünün sahibi oldu. Messi bu ödül için Mbappe ve Benzema ile yarışıyordu.
2007’den bu yana ilk kez Cristiano Ronaldo bu ödülde adaylar arasında kendine yer bulamadı. Hatırlanacağı üzere CR7 aylar önce Manchester United’dan, Al Nassr’a transfer olmuştu.
Organizasyona PSG’nin milyarder başkanı Nasser Al-Khahelaifi de katıldı.
‘En İyi FIFA Kadın Futbolcu’ ödülü adaylarından Alex Morgan da tüm zerafetiyle törende yer aldı.
Dünya futbolunun untulmaz isimlerinden Allessandro Del Piero da törende kameralara bu pozu verdi.