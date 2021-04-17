The Guardian: ABD’deki kaya petrolü üretimi çevre felaketine yol açtı

Gazetede yer verilen haberde, Teksas ve New Mexico eyaletlerinde yer alan Permiyen Havzası’nda yapılan kaya petrolü üretiminin, sonuçları ortadan kaldırılması için yüz milyarlarca dolar gerekebilecek bir çevre felaketine dönüştüğü belirtildi.

Söz konusu bölge ABD’nin petrol endüstrisinin merkezi olarak kabul ediliyor ve son yıllarda kaya petrolü yatakları geliştiriliyor.

Habere göre, kaya petrolünün üretimi, sürecin teknolojik zorluğu nedeniyle klasik petrol türlerine göre daha maliyetli ve bu nedenle orada yapılan iş, ancak dünya fiyatları yüksek olduğu zaman kar getirebiliyor. Fiyatların uzun süre boyunca düşük kaldığı ortamda ise birçok üretici firma iflas ederek, petrol bölgelerindeki kuyuları kaderine terk ediyor.

Yasalara göre petrol çalışanları, kullanılmayan kuyuları ve kuleleri çevreye zarar vermemesi için koruma altına almalı (konservasyon), zira kuyularda kalan petrol ve başta metan olmak üzere yan maddeler toprağa sızabilir. Ancak fiilen birçok şirket koruma işlemi ile ilgili yeterince sorumlu davranmıyor.

Teksas’ta 7S Oil and Gas şirketinin bir sahayı satın aldığını ve işletmeye başladığı, ancak birkaç yıl sonra iflas ederek, sahada onlarca iyi korunmamış petrol kuyusu bıraktığı belirtilen yazıda, uzmanlara göre terk edilen kuyuların yeterince korunmadığı için petrol ve yan maddelerin toprağa sızdığı, sonuçların giderilmesi içinse 168 milyon ila 117 milyar dolar gerekeceği vurgulanıyor.