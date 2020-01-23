The Guardian’dan ‘Cengiz Holding British Steel ile ilgileniyor’ iddiası

Yüklü borçları nedeniyle satın alma süreci dikkat çeken, geçen aylarda OYAK’a bağlı Ataer Holding’in de ilgilendiği Brtitish Steel için Cengiz Holding’in devrede olduğu iddia ediliyor.

The Guardian’da yer alan habere göre; OYAK’tan sonra Çinli Jingye’ye satıldığı belirten British Steel’ın satışında pürüzler bulunuyor.

Haberde İngiliz kamu otoritesinin satıştaki pürüzlerden dolayı Cengiz Holding’i de satış masasında tuttuğu vurgulandı.

Satış sürecini yürüten İngiliz kamu otoritesi (BEIS) sözcüsü ve Cengiz Holding konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

NE OLMUŞTU?

OYAK’ın iştiraki Ataer Holding British Steel’i 2019 yılında satın almak için girişimlerde bulunmuştu. İngiliz kamu firmasının satışından OYAK’ın vazgeçmesi üzerine Çinli Jingye Group devreye girmiş yaklaşık 70 milyon sterline firmanın sahibi olmuştu.

British Steel bünyesinde yaklaşık 4 bin İngiliz vatandaşı çalışıyor. İngiltere hükümeti bu sebepten ötürü şirketin kime satılacağı konusunda hassas davranıyor.

150 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Kuruluşu 150 yıl öncesine dayanan British Steel yıllık 4.5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahip. Firma 1500’e yakın çelik tipinde üretim yapıyor.

21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80’e yakın çelik üreticisi talip olmuştu.

CENGİZ HOLDİNG HAKKINDA Son yıllarda Türkiye’de aldığı devlet projeleriyle dikkat çeken Cengiz Holding İstanbul Havalimanı konsorsiyumunda da bulunuyor. 1987 yılında Cengiz İnşaat’ın kurulmasıyla faaliyete başlayan şirketin yıllık cirosu 5 milyar doları aşıyor. Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mehmet Cengiz yürütüyor.

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