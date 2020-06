The Rolling Stones’dan ABD Başkanı’na: Şarkımızı izinsiz kullanmaya devam edersen dava ederiz

Efsanevi rock grubu The Rolling Stones, ABD Başkanı Donald Trump’ı yeniden seçilme mitinglerinde “You Can’t Always Get What You Want” şarkısını kullandığı için dava konusu olacağı yönünde uyardı.

The Rolling Stones, Trump kampanyasına şarkıyı kullanmayı durdurması için ihtarname gönderdiklerini, ama dikkate alınmaması yüzünden daha ileri adımlar atmalarının gerekli hale geldiğini duyurdu.

76 yaşındaki Sir Mick Jagger’ın vokalistliğindeki Stones, ABD Başkanı’nın mitinglerinde “You Can’t Always Get What You Want” çalınmaya devam ederse hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Britanya kökenli dünyaca ünlü grubun avukat ekibinin yayımladığı açıklamada, müzik eserlerinin izinsiz kullanılmasını durdurmak için sahne sanatları hakları örgütü BMI ile birlikte çalıştıkları belirtildi.

BMI, Stones adına Trump kampanyasını şarkılarının izinsiz kullanımının yetki anlaşmasının ihlali anlamına geldiği ve hukuki süreç konusu olacağı konusunda uyardı.

Trump kampanyası, 2016 başkanlık seçiminde kullandığı “You Can’t Always Get What You Want” şarkısını geçen hafta yeniden seçilme kampanyasının ilk mitingini düzenlediği Tulsa’da da çaldı.

2016’da “The Rolling Stones, Donald Trump’ı desteklemiyor” diye tweet atan Stones sekiz yıl aradan sonra ilk single’ını nisan ayında “Living In A Ghost Town” adıyla yayımladı.

Tulsa’da “I Won’t Back Down” şarkısının da izinsiz kullanılmasından ötürü 2017’de ölen rock şarkıcısı Tom Petty’nin ailesi Trrump kampanyasına çektiği ihtarnameyi sosyal medyada yayımlamıştı. Aile, Petty’nin ‘kendi şarkısının nefret kampanyasında kullanılmasını asla istemeyeceği’ vurgusu yapmıştı.