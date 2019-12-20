The Witcher dizisi 1. sezonu yayınlandı! The Witcher nasıl izlenir?

Başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı The Witcher dizisi Netflix’te yayınlanmaya başladı. Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan savaşçının hikayesinin anlatıldığı The Witcher ilk sezonunda neler yaşanacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise 1. sezon 1. bölüm nasıl izlenir oldu. İşte The Witcher nasıl izlenir sorusunun yanıtı ve yeni sezonun yayınlandığı yer…

Netflix’in dünya çapında merakla beklenen yeni dizisi The Witcher’ın ilk sezonu yayınlandı. The Witcher dizisinde Superman olarak tanıdığımız Henry Cavill’i Geralt rolünde yer alıyor. Henry Cavill’e eşlik edecek isimler arasında ise Freya Allan, Joey Batey, Joey Batey, MyAnna Buring ve Anya Chalotra yer alıyor.

THE WİTCHER İZLE

THE WITCHER NASIL İZLENİR?

The Witcher Türkiye’de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

THE WITCHER KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerinde Henry Cavill’in yer aldığı ve yaratıcısının Lauren Schmidt Hissrich olduğu The Witcher dizisinin konusu: Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Diğer oyuncular ise Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Anya Chalotra olacak.