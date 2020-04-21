Thierry Breton: Corona krizinden çıkmak için 1.6 trilyon euroya ihtiyaç var

Fransız BFM TV’ye konuşan Avrupa Komisyonu’nun İç Pazarlar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Üye Paolo Gentiloni’yle birlikte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, corona virüsü salgını kaynaklı krizin aşılması için ekonomik destek paketi üzerinde çalıştıklarını aktaran Breton, salgın sonrası ülkelerin yeniden yapılandırılması için 1.6 trilyon euro (1.7 trilyon dolar) tutarında pakete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ancak AB üyesi ülkeler, hem paketin ulaşacağı miktar hem de bunun nasıl finanse edileceği konusunda henüz uzlaşamadı. Daha önce İspanya hükümeti 1.5 trilyon euroluk fon çağrısında bulunmuştu.

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“TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİN MARSHALL PLANI’NA İHTİYAÇ VAR”

1.6 trilyon euronun AB’nin GSYİH’sinin yüzde 10’una tekabül ettiğini belirten İç Pazar Komiseri Breton, Avrupa turizm endüstrisini ayağa kaldırmak için de ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’ya yardım için uyguladığı Marshall Planı’na benzer bir plana ihtiyaç olduğunu vurguladı. Schengen Bölgesi’nin yaz boyunca kapalı kalmaya devam edebileceği öngörüsünde de bulundu.

ALMANYA’YA ÜSTÜ KAPALI ÇAĞRI

Fransız Breton ile İtalyan Gentiloni, nisan başında Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Le Monde gazetelerinde yayımladıkları makalede ortak borçlanma anlamına gelen ‘corona tahvillerinin’ devreye sokulması için Almanya’ya üstü kapalı çağrıda bulunmuştu.

Fransa ile İtalya, ekonomik kurtarma paketi kapsamında AB’de yeni ortak borçlanma mekanizması oluşturulmasını talep ediyor. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya’nın aralarında bulunduğu kuzey ekseni ise ‘corona tahvillerine’ karşı çıkıyor.

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