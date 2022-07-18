THK Kayyum Heyetine istifa çağrısı: İşinizi aksattınız, SGK blokaj koydu

AKP iktidarının gözde şirketlerinin milyarlık vergi ve SGK borçları silinirken, Atatürk’ün kurumu THK’nın tüm hesaplarına blokaj konulmasına tepkiler dinmiyor. THK eski yönetimi, Görevinizi aksattınız. SGK hesaplara blokaj koydu” diyerek kayyum heyetini istifaya çağırdı.

Yusuf DEMİR

Özel şirketlerin milyarlarca liralık vergi ve SGK borçları silinirken, Atatürk’ün talimatıyla kurulan asırlık Türk Hava Kurumu’nun bütün hesaplarına bloke konulduğu ve çalışanlarının maaşını dahi ödeyemeyecek duruma geldiği haberini tüm Türkiye SÖZCÜ’den öğrendi.

15 Temmuz Cumu günü yayınlanan haberin ardından THK Kayyum Heyeti tarafından, SÖZCÜ’ye gönderdiği yazılı açıklamada bloke haberini doğrulanmış ve şu ifadelere yer verilmişti:

“THK Genel Başkanlığı ile THK Üniversitesinin hesaplarına konulan blokeler Bayram öncesi SGK tarafından kaldırılmıştır.”

Kayyum Heyeti, haberin aradan geçen süreye rağmen gündemin üst sıralarında yer kalması nedeniyle bugün bir açıklama daha yayınladı.

THK Kayyum Heyeti tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu haberlerde yer alan sorunlar, THK Kayyum Heyetinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde yaptığı istişarelerle aşılmıştır” denildi.

BLOKE SAKLANDI

THK, 15 Temmuz’da SÖZCÜ’ye gönderdiği yazılı açıklamada açıkça kabul ettiği bloke uygulamasını bugünkü açıklamada sanki hiç olmamış gibi gösterdi:

THK açıklamasının sonunda şu ifadeler kullanıldı:

“THK, bağlıları ve THK Üniversitesi hesaplarına SGK tarafından konulan herhangi bir bloke bulunmamaktadır.”





BAYRAM DUMAN: “BÜYÜK GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIN”

Türkiye gündemine oturan bloke kararının ardından THK eski Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Bayram Duman bir açık mektup yayınladı. Duman şu ifadelere yer verdi:

Sn. THK Kayyum Heyetine açık mektup

Sizler THK’ya kanun gereği mahkeme tarafından belirli süreliğine ‘mevcudu korumak ve işleyişi sağlamak’ adına atandınız. Görevinizin temelini, kamu kurumlarının THK’yı felce uğratacak tasarruflarını engellemek oluşturmalıydı. Çünkü sizler hem kamuda görevlisiniz hem de kayyum olarak THK’da kamu görevi yürütüyorsunuz.

Açıklamanızdan da anlaşıldığı gibi kayyumluk görevinizi aksatmış ve SGK’nın Kurum hesaplarına blokaj koymasına sebebiyet vermişsiniz.

Bu durumda artık bu görevi sürdüremeyeceğiniz aşikardır. Lütfen hiç vakit geçirmeden istifa ediniz ve THK Büyük Genel Kurulunun olağanüstü toplanıp seçim yapmasının önünü açın.

Milletimizin güzide kurumu THK, sizlerin başaramadığı kendi süreçlerindeki problemleri kamu menfaatine çözüp sürdürülebilirliği sağlayacak yönetim kadrolarına sahiptir.

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