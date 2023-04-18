Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye’ye iade edilecek

Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021’de Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirmişti.
1 yıla yakın süredir firari Özer’in izine rastlanmamıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.
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