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23 Nisan 2023
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Thodex’in sahibi ‘dolandırıcı değilim’ dedi, ifade vermedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Ülkemizin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından olan Thodex davasının kilit ismi Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul’a getirildi.

İFADE VERMEDİ 

Faruk Fatih Özer’in “Ben burada ifade vermeyeceğim, resmi ifademi adliyede vereceğim. Dolandırıcı değilim. ” dediği öğrenildi. Özer’in sözlü beyanında ise “Herkesin parasını verdik, zarar ettik ifadesini” kullandığı belirtildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan Özer, sağlık raporu için hastaneye gönderildi. Özer’in ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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