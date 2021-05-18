Thodex’in yazılımcısı adli kontrolle serbest

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex’in yazılımcısı olan firari şüpheli Oral Çınar gözaltına alınarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Oral Çınar, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheli, hakimliğe getirildiği sırada çekim yapan gazetecilere el hareketi yapmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, şüpheli Oral Çınar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

FİNANS SORUMLUSU DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Thodex’in finans sorumlusu Rana Azap da bugün gözaltına alınmıştı. Şüpheli Rana Azap’ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürüyor.

Thodex’in sahibi firari şüpheli Faruk Fatih Özer ve abisi olan tutuklu şüpheli Güven Özer’in eşi Zuhal Özer hakkında yakalama kararı devam ediyor.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında 78 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de olduğu 6 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı. 72 şüpheli de serbest bırakılmıştı.

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