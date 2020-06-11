THY, ABD'deki Türkler için Los Angeles'tan özel sefer düzenledi

WASHINGTON (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın (THY) Los Angeles'tan düzenlediği özel seferle yurda doğru yola çıktı.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların durdurulmasının ardından ABD'de kalan Türkler için THY tarafından özel seferler düzenlenmeye devam ediyor.

Yerel saatle 16.00'da gerçekleştirilen 4906 sayılı uçağa binişlerinden önce çok sayıda yolcu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile Türk bayrağı açtı.

Uçağın tamamen dolduğu bildirilen özel uçuş öncesinde Kovid-19 salgınına karşı tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan'da Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta Miami'den ve son olarak 3 Haziran'da yine Chicago'dan özel seferler yapılmıştı.