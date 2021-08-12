THY Afganları İstanbul üzerinden Kanada’ya taşıyor

Kanada, Afganistan’da Kanada ordusuna hizmet etmiş Afganların bir kısmını aileleriyle birlikte Kanada’ya kabul ediyor. Afganlar, Kabil’den Kanada’ya İstanbul üzerinden THY’nin charter seferleriyle uçuyor.

SOZCU.COM.TR

Türkiye’ye İran sınırı üzerinden Afganların kaçak girişi kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Kanada’dan dikkat çekici görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan havacılık foto muhabiri Tom Podolec, tahliye edilen Afganların Kabil’den Kanada’ya İstanbul üzerinden Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla geldiğini yazdı.

Reuters, Kanada’nın askeri ve diplomatik misyonuna Afganistan’da hizmet etmiş Afganları taşıyan ilk uçağın 4 Ağustos’ta Kanada’ya iniş yaptığını yazmıştı.

Kanada’nın toplamda kaç Afganı kabul edeceği açıklanmadı ancak sayının birkaç binle sınırlı olduğu bilgisi basına yansımıştı.

CHARTER SEFERLER YAPILIYOR

Son olarak TK3302 sefer sayılı THY uçağının bugün Toronto’ya indiği, uçağın Afganistan’ın başkenti Kabil’den kalktığı ve İstanbul üzerinden Kanada’ya geldiği belirtildi.

TK3293 sefer sayılı uçuş 8 Ağustos 2021’de, TK3302 sefer sayılı uçuş ise 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, Afganistan’da kendilerini desteklemiş tercümanlar, güvenlik elemanları ve bu kişilerin ailelerinin dahil olduğu Afganları tahliye uçuşlarının yapıldığını, bu kişileri ve ailelerini Kanada’da yeni bir yaşam kurmaları için destekleyeceklerini söyledi.

KANADA ÖZEL PROGRAMI DUYURMUŞTU

Kanada hükümeti, NATO görev gücü kapsamında Afganistan’da görev yapan Kanada askerlerine yardım etmiş ve destek vermiş Afganlar ve bunların aileleri için özel göçmenlik programı başlattığını 20 gün önce kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklamada, yeni programın, Kanada Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan’da bulunduğu 2001-2014 döneminde tercüman, aşçı, şoför, temizlikçi, inşaat işçisi, güvenlik görevlisi ile Afganistan’daki Kanada Büyükelçiliğinde çalışan yerel görevli personel ve ailelerini kapsayacağı belirtilmişti.

Söz konusu kişilerin 31 Ağustos’tan önce Kanada’ya getirilmesi öngörülmüştü.

Kanada, 2009’da açtığı programla ilk kez 800 Afgan tercüman ve ailesini ülkeye göçmen olarak getirmişti.

Afganistan’ın Kabil kentinde konuşlanan ve sayıları 40 bini bulan Kanada birliklerine görev yaptıkları süre boyunca binlerce Afgan tercümanlık ve destek hizmeti vermişti.

Afganistan’daki misyonu boyunca Kanadalı 158 asker operasyonlarda hayatını kaybetmişti.

THY SEFER SAYISINI ARTIRMIŞTI

THY, Afganistan’ın başkenti Kabil’e haftalık sefer sayısını haziranda aldığı kararla 7’den 10’a çıkarmıştı.

Afganistan’ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine yapılan seferler de hesaba katıldığında THY’nin Türkiye ile Afganistan arasında haftalık 13 uçuşu bulunuyor.

ABD TÜRKİYE’YE YÖNLENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan’daki Amerikan askerlerinin tamamının 31 Ağustos’a kadar çekileceğini açıklamasının ardından ABD de kendisine hizmet etmiş Afganların bir kısmı için özel bir göç programı başlatmıştı.

ABD yönetimi, Amerikan askerlerine yardım eden yaklaşık 2 bin 500 Afgan tercüman ve destek personelinin Virginia’daki bir askeri üsse tahliyelerinin devam ettiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat Pazartesi günkü açıklamasında ABD ile bağlantılı olduğu için Taliban’ın hedef alabileceği ancak özel göçmen vizesi (Special Immigrant Visa) programına girememiş binlerce Afganın ABD’ye mülteci olarak yerleşme şansına sahip olacağını açıklamıştı. Programa dahil olan Afganlar başvurularının işlenmesi için gereken 12 ile 14 ay boyunca beklemek için kendi başlarına üçüncü bir ülkeye gitmeleri gerekebilecekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Washington yönetiminin potansiyel göç konusunda Afganistan’ın komşu ülkeleriyle görüştüğünü belirterek, Pakistan’ın Afganistan ile olan sınırlarının açık kalmasının önemli olduğunu, diğer göçmenlerin ise İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaya tepki göstermişti.

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