THY İran uçuşlarını durdurdu, Tahran seferlerini azalttı

Çin’in Hubei eyaletinde ortaya çıkan corona virüs salgını İran’a da sıçramış ve İran’da 12 kişinin bu virüsten dolayı hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

THY yetkilisinin Reuetrs’a verdiği bilgiye göre; İran’da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz’a olan seferler 27 Şubat’a kadar iptal edildi. Tahran’a günlük sefer sayısı ise ikiye düşürüldü.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, THY mevcut durumda Tahran’a haftanın bazı günleri üç, bazı günleri ise dört sefer gerçekleştiriyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İran’da yayılma gösteren corona virüs vakaları nedeniyle bu ülkeyle olan sınır kapılarını geçici olarak kapattığını; İran’dan gelen uçak seferlerinin de durdurulduğunu söylemişti. Ancak Türkiye’den İran’a uçuşlar devam ediyordu. (REUTERS)