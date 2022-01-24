THY, İstanbul Havalimanı uçuşlarını saat 04.00’e kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı uçuşlarını 25 Ocak saat 04.00’e kadar durdurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından uçuşlarla ilgili açıklama yaptı. Üstün, şunları belirtti:

* Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.

* Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00’a kadar durdurma kararı aldık.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA KAR KISITLAMASI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır.

* Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.

İSTANBUL’A GİRİŞLER DURDURULMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul’a araç girişlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

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