THY kabin memuru sokak hayvanlarına yuva kuruyor

İSTANBUL (AA) – Türk Hava Yollarında kabin memuru olarak görev yapan Duru Dilek Bozan, "Uçan Patiler" oluşumuyla kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için kulübe bağışı projesini hayata geçirdi.

Pandemi döneminde insanların evlerinde kalmaya özen göstermesi nedeniyle sokak hayvanlarının daha da yalnızlaştığını gören yardımsever THY çalışanı Bozan, THY ve hayvanseverlerin desteğiyle şimdiye kadar 58 ahşap köpek kulübesini ihtiyaç duyulan bölgelere kurdu.

Koronavirüsün ilk günlerinden itibaren yardımseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayan genç kabin memuru, kış aylarının gelmesiyle beslediği hayvanların bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu fark ederek projesinin kapsamını genişletti.

Duru Dilek Bozan, sosyal medya hesabını takip eden yardımseverlere eylül ayında kulübe bağışı çağrısı yaparak harekete geçti. Bugüne kadar 58 kulübeyi belirlediği noktalara yerleştiren yardımsever, kulübelerin içerisine battaniye de yerleştiriyor.

Duru Dilek Bozan, yaptığı açıklamada, salgının insanları zorunlu olarak eve yönlendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bir salgın nedeniyle tüm dünya evde kalmaya özen gösteriyor, sokaklar virüs nedeniyle bizim için nasıl tehlikeyse hayvan dostlarımız için de kara kış o derecede tehlikeli ve onları saklanabilecekleri bir evleri yok. En temel ihtiyaçları olan gıdaya dahi ulaşamazken, kış şartlarında bir de soğuklar ile mücadele edecekler. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Bu dünyada yalnız değiliz, onlar bize Allah’ın emaneti, dilsiz canlılarıdır. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Tüm hayvanseverleri, kulübe ve mama bağışı yapmaya davet ediyorum."

– Doğum günü hediyesi olarak mama bağışı yapabilirsiniz"

Yapılan yardımları artırmak amacıyla yeni fikirler geliştiren Duru Dilek Bozan, sevdiklerine doğum günü hediyesi fikri arayanları sokak hayvanları için bağış yapmaya davet ediyor.

Sevdiklerinin doğum gününü mama ya da kulübe bağışı yaparak kutlayan kişiler için özel bir video da hazırlayan genç kadın, hediye edilen mamaların sokak hayvanlarıyla buluştukları anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvanseverleri "Uçan Patileré isimli sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren kabin memuru Bozan, mama bağışının yanında hiçbir ücret ödemeden yardım yapmanın dahi mümkün olduğunu belirtti.

Bozan açıklamasında, “Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü Uçan Patilere mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay." ifadelerini kullandı.