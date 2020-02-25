THY Tahran hariç İran uçuşlarını 10 Mart’a kadar durdurdu

THY dün, İran’da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz’a olan seferleri 27 Şubat’a kadar iptal ettiğini; Tahran’a günlük sefer sayısını ise ikiye düşürdüğünü açıklamıştı.

THY’den yapılan güncel açıklamada ise, “Tahran’a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir” denildi.

THY, daha önce de corona virüsü kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Xian uçuşlarını Şubat sonuna kadar durdurduğunu duyurmuştu.

THY ayrıca resmi makamlarca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran’da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye kabul edilmeyeceğini hatırlattı.

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