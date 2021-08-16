THY tarifeli tüm Kabil uçuşlarını iptal etti

Yazan:
Alaturka Online
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Türk Hava Yolları tarifeli Kabil uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. THY’nin, Afganistan’dan Türkiye’ye ilk tahliye seferi bugün öğleden sonra İstanbul’a gelecek.

Yayınlanma: 10:20 – 16 Ağustos 2021 Güncellenme: 10:23 – 16 Ağustos 2021

THY tarifeli tüm Kabil uçuşlarını iptal etti

Afganistan’daki son gelişmelerin ardından THY tarifeli tüm Kabil uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. THY’nin İstanbul’dan Kabil’e ve Kabil’den İstanbul’a haftada 10’ar tarifeli uçuşu bulunuyordu.

THY, Kabil’den Türkiye’ye ilk tahliye uçağının ise bugün öğleden sonra İstanbul’a geleceğini belirtti. Taliban, Afganistan’da en son Kabil’i de alarak tüm ülkenin kontolünü ele geçirdi. Taliban, Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan’da savaşın bittiğini ilan ederken, Batılı ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar.

Öte yandan Afganistan sivil havacılık kurumu Kabil hava sahasının askeri uçakların kullanımına devredildiğini açıklarken, hava sahasını kullanan uçakların güzergahlarını değiştirmesi çağrısında bulunuldu. (REUTERS)

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