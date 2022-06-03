THY’den İtalya uçuşlarıyla ilgili açıklama

Yazan:
Alaturka Online
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Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya’nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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THY’den İtalya uçuşlarıyla ilgili açıklama

THY’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya’ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, “İtalya’da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler” denildi. (DHA)

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