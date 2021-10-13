THY’den kargo operasyonlarını ayırmak için resmi başvuru

Türk Hava Yolları, kargo operasyonlarını ayırmak için SPK’ya başvurdu. KAP’a yapılan açıklamada, THY’nin yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo’nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı belirtildi. Ayırma 2021 birinci yarı finansallara göre gerçekleşecek.
Türk Hava Yolları (THY), kargo operasyonlarını THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi’ne devrederek ayırmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu yaptı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bölünmenin iştirak yöntemiyle kısmı bölünme şeklinde yapılacağı belirtildi. Ayrıca, ayırmanın 2021 birinci yarı finansallara göre gerçekleşeceği ifade edildi.
SERMAYESİ 3,23 MİLYAR TL’YE ÇIKACAK
THY’nin söz konusu ayrılma ile THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi’ne farklı tüzel kişilik kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Bölünmeye esas mali tablo tarihinin ise 30 Haziran 2021 olduğu bildirildi.
Açıklamada, Türk Hava Yolları’nın yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo’nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı belirtildi.
Ayrılma sonrası Turkish Cargo’nun 50 bin liralık sermayesi 3,23 milyar liraya çıkarılacak.