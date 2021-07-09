THY’den ‘maaş zammı’ açıklaması

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, havacılık tarihinin en büyük krizi olarak ifade edilen corona virüsü salgınının tüm çalışanları ile birlik içinde yönetildiği vurgusu yapılırken, şirketin, yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2021 yılının ikinci altı aylık dilimi için maaş zam oranında anlaşma sağladığı belirtildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında imzalanan anlaşmaya göre, THY çalışanlarının, yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacağı duyuruldu.

Toplam yüzde 18,45 olarak yansıyacak zam oranının Türkiye’de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurt dışı çalışanlarını kapsayacağı bildirildi. DHA

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