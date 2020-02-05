THY’den Sabiha Gökçen açıklaması!

Yazan:
Alaturka Online
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Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

* İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

* 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyuyor; uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve Türk sivil havacılığına birlikte katkı sağladığımız havayolu şirketine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. DHA

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