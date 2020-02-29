THY’nin bazı İtalya seferlerine Corona virüsü iptali!

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip Corona virüsü, birçok alanda olduğu gibi havacılık sektörünü de etkilemeye devam ediyor.

Başta Çin olmak üzere virüsün hızlı yayıldığı bazı ülkelerdeki seferlerinde iptal ve uçuş azaltan Türk Hava Yolları, benzer nedenle İtalya’daki bazı noktalarda iptal ve sefer azaltmaya gitti.

SABİHA GÖKÇEN ÇIKIŞLI BAZI UÇUŞLARA İPTAL

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler paylaşıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

* Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda değişiklikler yapılmıştır.

* Buna göre 2 Mart – 31 Mart tarihleri arasındaki İtalya seferlerimizdeki değişiklikler şu şekildedir:

* İstanbul Sabiha Gökçen – Milano Malpensa – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

* İstanbul Sabiha Gökçen – Roma Fiumicino – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

* İstanbul Havalimanı – Roma Fiumicino – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Napoli – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Venedik – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Katanya – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Bologna – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Bari – İstanbul Havalimanı haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. İHA

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.