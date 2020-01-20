THY’nin Hollanda’da düşen uçağıyla ilgili skandal iddia!

New York Times (NY Times) gazetesi, 2009’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inerken yere çakılan Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada “riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin” de rolü olduğunu yazdı.

Kaza raporunda Hollandalı yetkililerin, ABD’nin baskısıyla şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi.

“ABD İSTEDİ HOLLANDA HASIR ALTI ETTİ”

NY Times haberinde, Boeing’in ve Amerika Birleşik Devletleri federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla Hollandalı yetkililerin kazayı hasır altı ettiği savunuldu. Haberde, gerekli düzenlemeler yapılmadığı için de bu kazadan sonra Endonezya ve Etiyopya uçaklarının düştüğüne dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Airporthaber’de yer alan bilgilere göre, 25 Şubat 2009’da düşen uçakta 3’ü pilot, 1’i kabin memuru ve 5’i yolcu olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Mayıs 2010’da yayımlanan raporda kazanın temel nedeninin uçak üzerindeki iki yükseklik göstergesinin farklı değerler göstermesi olarak açıklanmıştı.

Yaklaşma sırasında otopilotun bu yükseklik farklılığı nedeniyle uçağın hızını düşürdüğü ve pilotların bu durumu geç fark ederek zamanında müdahale edemediği öne sürülmüştü.

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