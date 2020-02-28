THY’nin İtalya uçuşlarına Corona virüsü iptali!

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

* Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

* 1 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır.

İPTAL OLAN SEFERLER

THY’nin Corona virüsü nedeniyle 1 Mart tarihli iptal ettiği seferlerin “TK1871 – TK1872 İstanbul (IST) – Venedik- İstanbul (IST), TK1869 – TK1870 İstanbul (IST)- Venedik- İstanbul (IST), TK1325 – TK1326 İstanbul (IST) -Bologna- İstanbul (IST), TK1895 – TK1896 İstanbul (IST) – Milano – İstanbul (IST), TK1865 – TK1866 İstanbul (IST) – Roma – İstanbul (IST), TK1901 – TK1902 İstanbul (SAW) – Milano – İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) – Milano” olduğu belirtildi. DHA

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