THY’nin Moskova uçağı Rusya sınırından döndü

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Moskova seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, Rusya sınırından döndü. Uçak Litvanya’nın başkenti Vilnus’a indi.

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Türk Hava Yolları’nın bu sabah saat 07.45’te Moskova’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK413 sefer sayılı tarifeli uçağı, Belarus hava sahasından Rusya hava sahasına geçmek üzereyken bir sorun yaşadı.

Belarus hava sahası sınırında birkaç kez tur atan TC-JRT tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı daha sonra Litvanya’nın başkenti Vilnus’a yönlendirildi. THY’nin tarifeli uçağı Türkiye saatiyle 12.20’de Vilnus’a sorunsuz iniş yaptı. Ajanslar teknik arıza olduğunu bildirdi.

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