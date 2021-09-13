Tıbbi cihaz sektörü 16 Eylül’de meydanlara iniyor

Tıbbi cihaz üreticileri, kamu ve üniversite hastanelerinden aylardır tahsil edemedikleri paralar için meydanlara inmeye hazırlanıyor. TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, sektörün toplamda 9 milyar TL alacağının bulunduğunu söyledi.

İlker KILIÇASLAN

Kamu hastanelerinden 18, üniversite hastanelerinden ise 20 aydır ürün ve hizmet bedellerini tahsil edemeyen tıbbi cihaz sektöründeki firmalar isyanın eşiğine geldi.

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yaptıkları tüm iyi niyet görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, Sağlık Endüstrisi İşveren Sendikası ve sektörün temsilcileri ile birlikte 16 Eylül’de Ankara’da meydanlara inerek sektörün sıkıntısını duyurmaya çalışacaklarını dile getirdi.

TOPLAM 9 MİLYAR TL ALACAKLILAR

Erkin Delikanlı, sektörün şu ana kadar vadesi dolan 6.5 milyar TL ile birlikte toplamda 9 milyar TL alacağının bulunduğunu söyledi.

“Bugüne kadar, yapmış olduğumuz tüm iyi niyetli girişim ve meselenin ciddiyetini anlatarak ortak çözüm üretmeye yönelik gayretlerimiz sonuçsuz kalmış ve makul çözüm arayışlarımız karşılık bulmamıştır” diyen Delikanlı,

“Karşımızda sergilenen bu umursamaz ve sorunlarımızı görmezden gelen duyarsızlık karşısında, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ve TÜMDEF olarak Sağlık Endüstrileri Platformu Üyeleri ve paydaşlarımızla birlikte, 16 Eylül tarihinde Ankara Ulus’ta meydanlarda olacağız” diye konuştu.

Ankara’da gerçekleştirecekleri etkinlikte tek amaçlarının sektörün sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak olduğunu altını çizen Delikanlı şöyle devam etti:

“Artık sektörün ne hareket edecek gücü ne de ayakta duracak gücü kalmadı. Amacımız sektörün birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, alacaklarının ödenmesi noktasında umursamaz davranan makam ve ilgililerin duyarsızlığını kamuoyu ile paylaşmaktır” diye konuştu.

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