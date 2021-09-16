Tıbbi cihaz sektörü meydana indi: Alın terimiz kuruyalı 19 ay oldu

Kamu ve üniversite hastanelerinden 6 milyar TL’lik alacağı olduğu halde bu ödemeyi 19 aydır alamayan tıbbi cihaz sektörü temsilcileri Ankara Ulus Meydanı’nda buluştu. SEİS Başkanı Metin Demir, “Sektörümüz devletine güvenip malzeme verdi, vergisini de ödedi. Böyle bir ticaret dünyanın neresinde var” dedi.

Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinden 19 aydır biriken vadesi geçmiş 6 milyar TL alacaklarının ödenmesine yönelik taleplerini yineledi.

Sektör temsilcileri bugün Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemde ‘Devletimize güvenmek istiyoruz’, ‘Alın terimiz kuruyalı 19 ay oldu’ ve ‘Yerli milli söylemleri kürsüde kaldı’ dövizleri taşındı.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Ankara’da düzenlenen söz konusu toplantıda, “Sektörümüz mensupları devletine güvenmiş, malzeme vermiş, hizmet üretmiş ve sözleşme yapmış, bununla da yetinmemiş almadığı fatura bedeli karşılığı, tüm vergilerini de devletine ödemiştir. Böyle bir ticaret dünyanın neresinde vardır?” dedi.

6 milyar TL’nin devletin ödeyemeyeceği bir tutar olmadığına dikkat çeken Demir, “Hangi makul gerekçe ile ödeme yapılmamaktadır? diye konuştu.

‘TAKATİMİZ KALMADI’

“Bu duyarsız davranış ve tasarrufla sektörümüz çaresiz bırakılmış, ilki 2018, ikincisi 2020 olmak üzere iki defa ortalama yüzde 27-25 dayatma feragate zorlanmış ve maalesef bunda da kamu otoritesi muvaffak olmuştur” diyen Demir, “‘Şirketini kaybetmek istemeyen ve “bir daha ödemelerde aksama olmayacak’ sözü veren kamu otoritesinin sözüne güvenerek alacaklarının bir kısmından vazgeçmek zorunda kalmıştır” ifadelerine yer verdi.

Ancak feragat yapan şirketlere düzenli ödeme yapılacağı yönünde verilen sözün ‘yine tutulmadığına’, hiçbir meslektaşlarının ödeme alamadığına vurgu yapan Demir, sektörün gelirlerinin tamamına yakınını kaybetme noktasına sürüklendiğinin altını çizdi. Demir, üretim yapamadıklarını hammadde tedarik edemediklerini ve ithalat gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Demir açıklamasında “Tedarik zincirini sürdürebilmek için takatimiz kalmamıştır. Bundan sonra tedarik zincirinde oluşacak aksamaların sebebi sizlersiniz” diye konuştu. (REUTERS)

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