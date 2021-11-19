Ticaret Bakanı: Irak’tan ithalat yasakları yerine esnek yaklaşım istiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Irak’tan ithalat yasakları ve ilave gümrük vergileri yerine daha esnek yaklaşımlar talep ediyoruz” dedi. Irak, çeşitli zamanlarda yumurta, domates, soğan ve makarna gibi farklı ürünlerin ithalatını yasaklamasıyla öne çıkıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu’na katıldı.

Muş, “Irak’tan ithalat yasakları ve ilave gümrük vergileri yerine daha esnek yaklaşımlar talep ediyoruz” dedi.

Irak, çeşitli zamanlarda Türkiye’den yumurta, domates, soğan ve makarna gibi farklı ürünlerin ithalatını yasaklamasıyla öne çıkıyor.

Irak’tan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının yürürlüğe konulmasını arzu ettiklerini belirten Muş, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin de rakamlar verdi. Muş, “20,7 milyar dolar ikili ticaret hacmine ulaştığımızı ifade etmekten kıvanç duyuyorum” diye konuştu.

‘KARŞILIKLI YATIRIM KOLAYLAŞTIRILMALI’

Aynı forumda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, “Karşılıklı yatırım ve ticaretin artması için kolaylaştırılması gerekir” dedi.

“Bu noktada dört husus öne çıkıyor” diyen Olpak, “Bir sorunla karşılaştığımızda veya bir konuda yardım almak istediğimizde o ülkede temsilcilerimizin, büyükelçilerimizin ve müşavirliğimizin olması gerekir. Zamanın değerinin gittikçe arttığı günümüzde ulaşımın kolay olması gerekir. Seyahat edebilmek için prosedürlerin, vizelerin kolaylığı ve yeterli miktarda finansmana erişimin kolay olması gerekir” diye konuştu.

‘IRAK VİZESİ ALMA SÜRECİ KISALTILMALI’

Olpak ayrıca, “Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli bir husus. Irak’ta iş yapan firmalarımızın elemanlarının çalışma vizesi süreçlerinin kolay ve düşük maliyetli olması, transit geçiş izni konusu önemli bir konu” dedi.

“Geniş ve her geçen gün genişleyen demiryolu bağlantısı bulunan Türkiye’nin ağına Irak’ın bağlantısının sağlanması da önemli” diyen Olpak, şöyle devam etti:

“Gıda, tarım, makine ve ekipman, savunma, lojistik, finans ve bankacılık, mobilya, enerji, sağlık ve medikal alan, tekstil, enerji sektörlerinde daha fazla işbirliği için, daha kolaylaştırıcı adımların atılması gerekir.” (İHA)



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