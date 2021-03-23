Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü:

ANKARA (AA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "25-26 Mart tarihindeki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması, A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gümrüklerde iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Pekcan, her fırsatta Türkiye'nin stratejik ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini belirtti.

Dünyanın son yıllarda ticaret savaşları, artan korumacılık ve buna bağlı ekonomik belirsizlikler gibi önemli sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da dünyayı ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Pekcan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında daha fazla entegrasyon ve iş birliğinin hem ekonomiler hem de işletmeler için olumlu etkileri olacağına işaret ederek, Türkiye'nin küresel ve bölgesel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için sunduğu fırsatların altını çizdi.

Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında derin ekonomik ve ticari bağlar sağlandığını hatırlatan Pekcan, anlaşmanın bugüne kadar her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

Ancak tüm faydalarına rağmen bugünün şartlarında çeyrek asırlık Gümrük Birliği'nin her iki tarafın beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığına dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra mevcut Gümrük Birliği Anlaşması, her geçen gün önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi alanları kapsamıyor. Bu bakımdan Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelini ve ortaklık anlaşmamızın ortaya koyduğu vizyonu yansıtmakta yetersiz kalıyor. Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ediyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulması için önemli bir fırsat mevcut. Bu kapsamda 25-26 Mart tarihindeki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz. Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluştururken, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kilit maddelerden biri olacak."

Salgının ve Brexit'in getirdiği koşulların ardından güncelleme sürecinin daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Avrupa'daki iş çevrelerinden de çok güçlü bir destek gördüklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha fazla ekonomik iş birliği her iki tarafa da büyük fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği ortakları olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın korumacı politikalara yol açmaması ve Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımını engellememesi için birlikte çalışmalıyız. Bu süreçte Türkiye'nin yeşil dönüşümü için AB üye ülkeleri için oluşturulan finansman kaynaklarına erişimi kritik öneme haizdir."

– "Gümrüklerde dijitalleşme ve iş birliği artırılmalı"

Taraflar arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasından her iki tarafın da ekonomik operatörlerinin kazançlar sağlayacağının altını çizen Pekcan, bu kapsamda AB ile Türkiye arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalanmasının ve A-TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Pekcan, gümrük işlemlerinin AB ile uyumlu ve dijital ortamda gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan sınır kapılarındaki sorunlar ve araçların bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik talepleri de aktaran Pekcan, gümrük geçişlerindeki sorunların çözülmesi, dijitalleşme ve iş birliğinin artırılmasının Türkiye ile AB arasındaki ticaretin hızlı ve sorunsuz akışı için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

– AB Ekonomi Komiseri Gentiloni

AB Ekonomi Komiseri Gentiloni de Bakan Pekcan ile 25-26 Mart'taki AB Zirvesi öncesinde çok zamanlı ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Gümrük Birliği kapsamında AB'ye ileri bir entegrasyon sağlamış Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti.

Gelecek dönemde gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, bu doğrultuda IT açısından gerekli teknolojik dönüşümün sağlanması için iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Gentiloni, Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması'na ilişkin görüşmelerin yakın iş birliği içerisinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Gentiloni bu kapsamda teknik görüşmelerin karşılıklı olarak çok iyi gittiğini duymanın memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB'nin, uluslararası yükümlülüklerine ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kriterlerine uygun ve ticarette korumacılık yaratma amacı gütmeyen bir sınırda karbon düzenleme mekanizması üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Gentiloni, bu kapsamda Gümrük Birliği ortağı Türkiye ile iş birliğinin önemini teyit etti.

Konuşmaların ardından Pekcan ve Gentiloni, Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişi için teknik ve siyasi seviyede daha yakın bir iş birliği tesis edilmesi konusunda mutabık kaldı.