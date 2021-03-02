Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bülteni

ANKARA (AA) – Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,61 artarak 16 milyar 12 milyon dolara çıktı. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının şubat ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,61 artarak 16 milyar 12 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine karşın söz konusu tutarla tüm şubat ayları içinde en yüksek ihracat değerine ulaşıldı.

İthalatta da yüzde 9,8 artışla 19 milyar 372 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 9,71 artarak 35 milyar 384 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı da yüzde 10,7 yükselişle 3 milyar 360 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7 olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,4 değerine ulaştı.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 800 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 6 milyar 292 milyon dolarla "tüketim malları", 1 milyar 829 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Şubatta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 173 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 626 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 912 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 968 milyon dolarla İngiltere ve 917 milyon dolarla ABD geldi.

– İthalat

Geçen ay en çok ithalat 14 milyar 564 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 651 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 114 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Şubatta en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 822 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken bunu, 2 milyar 281 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 1 milyar 827 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 240 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 721 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 5,79 azalarak 171 milyar 417 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,38 artarak 220 milyar 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,36 azalarak 391 milyar 520 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,9 olarak kayıtlara geçti.

– Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS'ye göre ise ihracat şubatta yıllık bazda yüzde 8,8 artarak 15 milyar 102 milyon dolara, ithalat, yüzde 9,43 yükselişle 18 milyar 640 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 12,23 artışla 3 milyar 538 milyon dolara, dış ticaret hacmi de yüzde 9,15 yükselişle 33 milyar 743 milyon dolara ulaştı.

Gümrük idarelerince şubatta tahsil edilen vergiler 18 milyar 560 milyon lira olarak hesaplandı.

– Şirket verileri

Şubat itibarıyla aktif limited şirket sayısı 925 bin 181, ticari işletme sayısı 678 bin 27, şube sayısı 215 bin 103, anonim şirket sayısı 153 bin 124, kooperatif sayısı 31 bin 316, kolektif şirket sayısı 10 bin 856, komandit şirket sayısı 1926 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 15 bin 533 , esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 180 bin 705 olarak kayda geçti.