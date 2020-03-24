Ticaret Bakanlığından Çeşme Limanı'ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) – Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çeşme Gümrük Müdürlüğüne haftanın 3 günü 3 geminin Çeşme – İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yaptığı belirtilerek, "28 Şubat tarihinden itibaren yolcu ve şoförlerin girişleri durdurulmuş, gelen gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır. Mürettebatın gemiden çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte ve gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir." ifadesini kullanıldı.

Bakanlıktan Çeşme Limanı’ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Kovid-19'a rağmen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticaretin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Bakanlığın gümrüklerde, ilk günden itibaren hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünün altı çizildi.

Bu bağlamda, ilk önce İran ve Irak kapıları kapatılarak, tüm gümrüklerde koruyucu tedbirler alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, iddialara konu olan Çeşme Gümrük Müdürlüğü için de 31 Ocak'ta maske, eldiven ve dezenfektan temin edildiği, gümrük işlemlerinin sıkı koruyucu tedbirler alınmak suretiyle yürütülmeye devam ettiği vurgulandı.

Çeşme Gümrük Müdürlüğüne, pazar, salı ve cuma günleri Çeşme – İtalya/Trieste arasında 3 geminin düzenli sefer yaptığı aktarılan açıklamada, ''28 Şubat'tan itibaren yolcu ve şoförlerin girişlerinin durdurulduğu, gelen gemilerin yolcu ve şoför taşıması yapmadığı'' bildirildi.

Açıklamada, ''Mürettebatın gemiden çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmediği'' vurgulanarak, gemi ve araçların dezenfekte edildiği belirtildi. Gemi yanaşınca kapaklarının dezenfekte edildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemi yanaşınca kapakları dezenfekte edilmekte, koruyucu maske ve her türlü önlem alınmış olarak özel çekici ile dorseler alınmakta, çekici ve gemiden çıkış yapan her dorse dezenfekte edilmektedir. Gemi tamamen boşaltılınca da tekrar dezenfektasyon işlemi yapılarak yükleme başlatılmaktadır. Liman gümrüklü sahasına, gemi ile gelen dorseleri almak için giriş yapmak isteyen sürücülerin 14 gün içinde yurt dışından ülkemize giriş yapıp yapmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü Veri Tabanından sorgulanmakta, uygun olanlar limana alınmaktadır. Sistem üzerinde yapılan araştırmada uygun olmadığı tespit edilenler hakkında ise karantina yetkililerine bilgi verilmek suretiyle işlem yapılmakta ve uygulama hassasiyetle takip edilmektedir. Öte yandan Liman İşletmesi güvenliğince, limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır."

– "Halk Sağlığı Müdürlüğünün bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket ediliyor"

İddialara konu olan "U15 RO-RO" gemisinin, 17 Mart'ta İtalya Trieste limanından hareket ettiği 20 Mart'ta Çeşme limanına yanaştığı belirtilen açıklamada, geminin limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapaklarının steril edilmek üzere ilaçlandığı vurgulandı.



Açıklamada, gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediğine, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmediğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Boşaltmayı yapacak kapalı kabinli çekiciler de ilaçlama işlemine tabi tutulmuş, işlem esnasında görev yapan personele yönelik olarak da maske, eldiven ve diğer koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmıştır. Karaya çıkartılan her dorse ve araç ayrıca ilaçlanmıştır. Kargonun boşaltılmasından sonra gemi tamamen ilaçlanarak steril hale getirilmiş, 21 Mart sabah 06.15’te Trieste limanına hareket etmiştir. Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, gemi limana yanaşmadan önce 17 Mart'ta ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezince hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19 Mart tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir. Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir."

Açıklamada, tüm aşamalarda, Halk Sağlığı Müdürlüğünün talimatları ve bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek, bölgeden, farklı gümrük idarelerinden yeni görevlendirmeler yapıldığı, gümrük iş ve işlemlerinde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen tüm önlem ve tedbirlerin alındığı bildirildi.

Halkın ve gümrük personelinin sağlığının korunması noktasında hükümet tarafından alınan tüm önlemlerin vakit kaybetmeksizin uygulandığı vurgulanan açıklamada, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerin sürdüğü kaydedildi.