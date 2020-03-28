Ticaret Bakanlığının personel eğitiminde “sanal sınıf” modeli

ANKARA (AA) – MERVE ÖZLEM ÇAKIR – Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında, eğitim faaliyetlerini "sanal sınıf" uygulamasıyla sürdürürken, hem gümrük hem de iç ticaret hizmeti yürüten personeli, mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilendiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kovid-19 tedbirleri Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinin faaliyetlerine de yansıdı. Personele yönelik bilgilendirme bir süredir uzaktan eğitim (sanal sınıf) yöntemiyle devam ettiriliyor.

Bu kapsamda, gümrük idarelerinde çalışan personelin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikelere yönelik müdahale gücünü artırmak amacıyla eğitimler veriliyor.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli için 17 Mart'ta sanal ortamda verilen KBRN eğitimine iki ayrı grup halinde 96 personel katıldı.

Ticaret Bakanlığı birimlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinin eş güdümlü olabilmesi için Personel Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan Eğitim Yönetim Sistemi'nden (EYS) istenilen verimin elde edilebilmesi amacıyla, 12 grup olarak planlanan programın son iki oturumu uzaktan eğitim yöntemiyle 58 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

– İllerde görevli 400 personele özel eğitim

Ayrıca ticaret il müdürlüklerinde görevli yaklaşık 400 personele fiyat etiketi, indirimli satışlar, haksız fiyat artışları, garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu, satış sonrası hizmetler, iş yeri dışında satışlar, ticari reklam ve ilanlar, tüketici sözleşmeleri ve idari para cezaları konularına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, 4 farklı grupta uzaktan eğitim yöntemi ve sanal sınıf aracılığıyla mevzuat eğitimi verildi.

Öte yandan, Bakanlığın GAP, Gürbulak ve Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdürlüklerinde görevli personelin mevzuat bilgilerinin ve uygulamadaki becerilerinin artırılması amacıyla "Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği", "Kaçakçılıkla Mücadele" ve "Yolcu İşlemleri" konularında eğitim programı uygulanıyor. 24 Mart'ta başlayan söz konusu eğitim, belirlenen takvim çerçevesinde 1 Nisan'a kadar devam edecek.