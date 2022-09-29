Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı’na silahlı saldırı

Samsun’da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, 17 yaşındaki B.R.D.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Çay ocağının önünde oturan Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol’a, yanına gelen B.R.D., tarafından tabancayla 4 el ateş edildi.
Bacaklarından yaralanarak, kanlar içinde yere yığılan 51 yaşındaki Erol, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Erol’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Şüpheli, olayda kullandığı silahla polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorguya alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarık Erol’un ileriki günlerde yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğu da öğrenildi (DHA)